Şehidimiz Cemil Yavaş'ın ismi 1612 Sokakta yaşatılıyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 21 Ekim 2022 tarihinde şehit düşen Isparta Belediyesi personeli Ali Yavaş’ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ismi Belediye Meclisinde oybirliği ile alınan kararla Yayla Mahallesi 1612 Sokakta yaşatılıyor. Şehidimizin isminin bulunduğu ay yıldızlı tabela sokak girişine monte edildi.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, şehidimizin ailesi ve Belediye Meclis Üyeleri, şehidimizin isminin yer aldığıtabelanın başında dua ettiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in teklifi üzerine Belediye Meclisinde alınan kararla Şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın isminin Isparta Meydan AVM’nin yanı başındaki 1612 Sokakta yaşatılmasının ailenin de onayıyla uygun görüldüğünü söyledi.

Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın babası Ali Yavaş, şehidimizin adının yaşatılmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Anne Mürşide Yavaş da şehidimizin isminin yaşatılmasından dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Allah razı olsun. Oğlumun isminin yaşatılmasını düşünmüşler. Biz de uygun gördük” diye konuştu.