ITSO Başkanı Çelik,

ihracat verilerini paylaştı



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, bu yılın ilk ihracat verilerini paylaştı. Çelik, Isparta’nın Ocak ayında 31 milyon 486 bin 744 dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Covid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel çapta üretim ve tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandığını belirten ITSO Başkanı Metin Çelik, sorunların çözüme kavuşması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaya koyduğu 2023’de 500 milyon dolar ihracat hedefine de erişeceklerini aktaran Başkan Çelik, “Pandeminin dünyayı etkisi altına alması, küresel üretim zincirlerinde arz ve talep yönlü olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve çeşitli ekonomik sebepler ihracatımızı olumsuz etkiliyor. İlerleyen süreçte özellikle tedarik zincirindeki sıkıntıları gidererek, ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız.” dedi.

Isparta’nın ihracat verilerini de paylaşan Başkan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu;

“Bu yılın ilk ayında gerçekleştirilen ihracatımız ile geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiğimiz verileri kıyasladığımız zaman çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 63,52 düşüşle 1 milyon 458 bin 250 dolar, demir ve demir dışı metaller yüzde 36,15’lik artışla 194 bin 122 dolar, halı sektörü yüzde 9,66 oranında artışla 1 milyon 547 bin 945 dolar, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 55,57 oranında artışla 2 milyon 563 bin 45 dolar, Hububat, bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri 467 bin 394 dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyon 29 bin 493 dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 4 milyon 28 bin 399 dolar, madencilik ürünlerinde 6 milyon 60 bin 635 dolar, meyve ve sebze mamullerinde 569 bin 421, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 3 milyon 212 bin 145 dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerinde 113 bin 466 dolar, süs bitkileri ve mamullerinde 894 bin 642 dolar, tekstil ve hammaddelerinde 2 milyon 117 bin 245 dolar, yaş meyve sebzede 6 milyon 953 bin 595 dolar ihracat gerçekleştirdik. Diğer sektörlerimizle birlikte 31 milyon 486 bin 744 dolar ihracata ulaştık. Geçen yılın ocak ayına göre yüzde 14,70’lik bir düşüş söz konusu.

EN FAZLA İHRACAT HİNDİSTAN’A

Isparta’da ihracat yapan ilk 5 sektör Ocak ayı itibariyle sırasıyla yaş meyve ve sebze, madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri olarak sıralandı. Yine en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkede rakamlar şöyle şekillendi; Hindistan’a 4 milyon 960 bin 841 dolar, İspanya’ya 2 milyon 802 bin 426 dolar, ABD’ye 2 milyon 701 bin 307 dolar, Çin’e 2 milyon 245 bin 190 dolar ve Rusya Federasyonu’na da 2 milyon 132 bin 301 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.”