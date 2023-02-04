Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında dereceye girerek Satranç Milli Takımına seçilen ve Milli Takım havuzuna girmeyi başaran 7 sporcu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Sporcuların başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımızın başarılarını görünce geleceğimize daha umutlu ve güzel bakıyoruz. Çocuklarımızdan önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelerin salonlarında İstiklal Marşımızı dinletmelerini bekliyoruz” dedi.
Antalya’da 21-28 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında Isparta’mızın evlatları Beray Gece Erişkin 7 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 1.’si, Nehir Yalçın da 17 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 2.’si olarak Satranç Milli Takımına seçildiler. Aynı şampiyonada Kerem Uysal, Feyza Keskin, Çınar Öner, Doruk Seziş ve Ayşe Ecrin Çağan da Milli Takım havuzuna girmeyi başardılar. Satranç sporcuları başarılarını ve sevinçlerini ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le paylaştılar. Sporcuların aileleri ve antrenörlerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Başdeğirmen, Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında dereceye girerek Satranç Milli Takımına ve Milli Takım havuzuna seçilen sporcuları kutladı, başarılarının devamını diledi.