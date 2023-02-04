Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında dereceye girerek Satranç Milli Takımına seçilen ve Milli Takım havuzuna girmeyi başaran 7 sporcu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Sporcuların başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımızın başarılarını görünce geleceğimize daha umutlu ve güzel bakıyoruz. Çocuklarımızdan önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelerin salonlarında İstiklal Marşımızı dinletmelerini bekliyoruz” dedi.