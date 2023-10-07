SDÜ'den 13 Bilim İnsanı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde

Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) 13 bilim insanı, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı. Bu liste, 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan bilim insanlarını sıralamaktadır. "Kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olmak üzere iki kategoride hazırlanan liste, bilim insanlarının nitelikli yayın sayısı, yayınlara yapılan atıflar, h-indeksi, hm-indeksi gibi göstergeleri dikkate almaktadır.

SDÜ'den bu liste kapsamında yer alan bilim insanları ve ilgili kategorileri şu şekildedir:

Yıllık Etki Kategorisi:

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu - Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ata Utku Akçıl - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Kitiş - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Barış Afşar - Tıp Fakültesi Prof. Dr. İskender Akkurt - Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Altındağ - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Avcar - Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Utku Köse - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin Yavuz - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Banu Seydim - Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Yasin Şöhret - Sivil Havacılık Yüksekokulu Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk - Mühendislik Fakültesi

Kariyer Boyu Etki Kategorisi:

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu - Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ata Utku Akçıl - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Kitiş - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Barış Afşar - Tıp Fakültesi Prof. Dr. İskender Akkurt - Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Altındağ - Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Emin Cafer Çilek - Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk - Mühendislik Fakültesi

Bu başarı, SDÜ'nün uluslararası alanda tanınmış bilim insanlarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu bilim insanları, kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla bilimsel katkılar sunmaktadır.