SDÜ'den 13 Bilim İnsanı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde

Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) 13 bilim insanı, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı. Bu liste, 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan bilim insanlarını sıralamaktadır. "Kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olmak üzere iki kategoride hazırlanan liste, bilim insanlarının nitelikli yayın sayısı, yayınlara yapılan atıflar, h-indeksi, hm-indeksi gibi göstergeleri dikkate almaktadır.
SDÜ'den bu liste kapsamında yer alan bilim insanları ve ilgili kategorileri şu şekildedir:
Yıllık Etki Kategorisi:
SDÜ'den bu liste kapsamında yer alan bilim insanları ve ilgili kategorileri şu şekildedir:
Yıllık Etki Kategorisi:
- Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu - Tıp Fakültesi
- Prof. Dr. Ata Utku Akçıl - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Mehmet Kitiş - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Barış Afşar - Tıp Fakültesi
- Prof. Dr. İskender Akkurt - Fen Edebiyat Fakültesi
- Prof. Dr. Raşit Altındağ - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Mehmet Avcar - Mühendislik Fakültesi
- Doç. Dr. Utku Köse - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Hüseyin Yavuz - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Zeynep Banu Seydim - Mühendislik Fakültesi
- Doç. Dr. Yasin Şöhret - Sivil Havacılık Yüksekokulu
- Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk - Mühendislik Fakültesi
Kariyer Boyu Etki Kategorisi:
- Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu - Tıp Fakültesi
- Prof. Dr. Ata Utku Akçıl - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Mehmet Kitiş - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Barış Afşar - Tıp Fakültesi
- Prof. Dr. İskender Akkurt - Fen Edebiyat Fakültesi
- Prof. Dr. Raşit Altındağ - Mühendislik Fakültesi
- Prof. Dr. Emin Cafer Çilek - Mühendislik Fakültesi
- Doç. Dr. Ayşenur Tuncuk - Mühendislik Fakültesi
Bu başarı, SDÜ'nün uluslararası alanda tanınmış bilim insanlarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu bilim insanları, kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla bilimsel katkılar sunmaktadır.