ISPARTA SAREM, KOYUNBABA BARAJI'NDA

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve Teknik Koordinatör Dr. Cafer BULUT tarafından yürütülen "Koyunbaba Barajı’nın (Ankara/Çankırı) Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini" projesini gerçekleştirmektedir.

Bu proje, Koyunbaba Barajı'ndaki alabalık yetiştiriciliği potansiyelini incelemeyi ve taşıma kapasitesini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü de bu projeye katkı sağlamaktadır.

Proje kapsamında yapılan arazi çalışmaları, 4. dönem örneklemelerini içermektedir. Bu çalışmalar, Koyunbaba Barajı'nın su ürünleri potansiyelini daha iyi anlamak ve alabalık yetiştiriciliği için uygun koşulları değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Proje sonuçları, bölgedeki alabalık yetiştiricilerine ve su ürünleri sektörüne değerli bilgiler sunacak ve barajın sürdürülebilir kullanımı için rehberlik edebilecektir. Bu tür araştırma projeleri, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır.