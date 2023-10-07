EĞİRDİR VE KOVADA GÖLLERİ'Nİ İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ..

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir ve Kovada Gölleri'nin izlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Genel Müdürlüğün desteklediği ve Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eğirdir Göllerinin Limnolojik Olarak İzlenmesi (2023-2027)" projesi, sonbahar dönemi arazi çalışmalarını içermektedir.Bu 5 yıl sürecek proje kapsamında, su kalitesi başta olmak üzere bir dizi ekosistem öğesi izlenmektedir. Bu öğeler arasında balık faunası, makrobentoz, fitoplankton, zooplankton türleri ve dağılımı, pestisit ve ağır metal düzeyleri, makrofit türleri ve dağılım yoğunlukları bulunmaktadır. Proje, bütüncül bir ekosistem anlayışıyla izleme ve değerlendirme çalışmalarını içermektedir.Projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için birçok üniversite ve kuruluştan değerli akademisyenlerin katkısı bulunmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde Eğirdir ve Kovada Gölleri'nin ekosistem sağlığı ve su kalitesi gibi önemli faktörler düzenli olarak izlenerek korunması ve sürdürülebilirliği için gerekli veriler elde edilmektedir.