 "SDÜ, Teknofest'te Yenilikçi Projeleri ve Birincilik Ödülü ile Gurur Yaşıyor"

İzmir'de gerçekleştirilen Teknofest'te yerini alan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), festivalde Türkiye'de ilk kez Seramik Atölyesi tarafından geliştirilen üç boyutlu seramik yazıcıdan üretilen ürünleri tanıtarak büyük ilgi gördü. Ayrıca ziyaretçilere güneş teleskopuyla gözlem imkânı sunuldu. Standı gezen ziyaretçiler, SDÜ Prototip Atölyesinde yer alan üç boyutlu yazıcının ürettiği ürünleri tanıma fırsatı bularak sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimledi. SDÜ Metaverse Girişim Stüdyosu faaliyetleri hakkında da bilgiler verilerek dünyanın ilk Atatürk NFT sergisi tanıtıldı.29 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen "Teknofest Girişim Yarışması"nın "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Hızlandırma" kategorisinde yarışan SDÜ Takımı, "KODGEM Projesi" ile birincilik ödülünü kazandı. SDÜ Takımı, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Üniversite öğrencileri Fatih Durmaz, Hatice Durmaz, Emre Doğaner, Furkan Durmaz'dan oluşan SDÜ Takımı'nın geliştirdiği proje, duruş farkındalığını artırmak ve duruş alışkanlıklarını değiştirmek için tasarlanan giyilebilir bir cihaz özelliğine sahip.Ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı-Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'e, Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Teknofest'e özel üretilmiş hediyeler SDÜ adına takdim edildi.