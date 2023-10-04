Isparta'ya Bir Yatırım Daha: Beton Parke Fabrikası Açıldı

Isparta'nın iş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Nihal ve Tayyar Çallıpınar çifti, yeni bir yatırım ile Isparta'ya katkı sağlamaya devam ediyor. 2003 yılında Eğirdir yolunda Tay-Mus fabrikasını hizmete açarak başarılı bir iş geçmişine imza atan çift, şimdi de Baladız'da yeni bir beton parke fabrikası şubesini açtı.Baladız'da faaliyete geçen beton parke fabrikası, bölgeye önemli bir katma değer sağlayacak. Fabrikada üç boyutlu parke, begonit, karo, bimsblok ve renkli yer döşeme elemanlarının imalatı gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin Isparta, ilçeleri ve yakın illerde kullanılması hedefleniyor.Nihal ve Tayyar Çallıpınar çifti, yaptıkları açıklamada, yeni yatırımlarıyla istihdama katkı sağlamayı, bölge ekonomisine canlılık getirmeyi ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, işlerini sürdürürken çevre duyarlılığını gözeterek sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladılar.Isparta ve bölgesine hayırlı olması temennisinde bulunulan bu yeni yatırım, bölgedeki ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacak gibi görünüyor.