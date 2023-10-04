Adeda Antik Kenti: Isparta'nın Eşsiz Doğasında Geçmişe Yolculuk

Adeda Antik Kenti, Isparta'nın muhteşem doğasında sizi ağırlamak için sabırsızlanıyor. Doğanın içinde yer alan bu antik kent, sizin için geçmişin kapılarını aralıyor.

Bu antik kent, Roma Dönemi'ne ait birçok tarihi yapının izlerini taşıyor. Forum yapısı, devlet binaları, Zeus Tapınağı, imparator tapınakları, tiyatro ve Bizans Bazilikası gibi önemli yapılar, bu antik kentin hala ayakta duran tanıklarıdır.

Adeda Antik Kenti, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Sağrak köyü yakınlarında yer alıyor ve çevresi ardıç ve çam ağaçlarıyla çevrili. Burası sessizliği ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Isparta'nın eşsiz doğasıyla iç içe geçmiş bu antik kenti keşfetmek için bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz?