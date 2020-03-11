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Rektör Diler, “Önceliğimiz, Kaliteli Eğitim”

Rektör Diler, “Önceliğimiz, Kaliteli Eğitim”
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Rektör Diler, “Önceliğimiz, Kaliteli Eğitim”
Mahalle Sakinleri “Göreve Hazırız”
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, üniversite yöneticileri ile birlikte eski Devlet Hastanesi çevresindeki mahalle sakinleri, eğitim gönüllüsü esnaflar ve 2 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundular.
Rektör Diler, “Önceliğimiz kaliteli ve nitelikli eğitim olacak” dedi. Mahalle sakinleri, “Kaliteli ve nitelikli eğitime zemin hazırlamak için göreve hazırız” mesajını verdi.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler başkanlığında yapılan toplantıya, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, esnaflardan Mustafa Akbulut, Süleyman Honaz, İbrahim Ateş, Hüseyin Dede, eczacı Muhammet Bilal Gök, Yahya Zübeyir Çelikkaya, İnşaat Mühendisi Rafet Tuğrul, Fatih Üstün ve öğrenci Dudu Tuğrul katıldı.
ISUBÜ Rektörü Diler, “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kampüs alanı olarak Eski Devlet Hastanesi ve Eski Doğum Hastanesi arsalarını kapsayan 50 dönümlük bir alan verildi. Bazı birimlerimizi burada konuşlandıracağız. Biz bir eğitim kurumuyuz. Bizim önceliğimiz esnafı canlandırmak değil kaliteli eğitimi yakalamak. Vatana millete faydalı çocuklarımız eğitim görecek. Sizlerden istirhamımız bize omuz vermeniz destek olmanız. Derhal dernekleşip farkındalık oluşturmanız lazım. 1980’lerde şimdiki Batı Kampüsündeki Taşkafe olarak anılan yerde, Isparta Yüksek Öğrenim Vakfı vardı ve orada “Geleceğin Isparta Üniversitesi” diye tabela asılıydı. 20-30 yıl sonra orası hakikaten çok önemli üniversite bölgesi oldu. Aynı durum eski hastane bölgesi için geçerli ama o başarının altında Yüksek Öğrenim Vakfı var. Sizlerden de bizim beklentimiz böyle bir eğitim yuvası ve daha çok başarılı olması için gönüllülerden oluşan mahalle sakinlerinden oluşan bir dernek kurulması. Bu okulun oluşumunda kimler ne kadar destek olursa, bu eğitim kurumları yaşadığı müddetçe hesaplarına artı işler yazılacaktır. Muğla (Sıtkı Koçman), Bolu (İzzet Baysal), Ağrı (İbrahim Çeçen) üniversitelerinin oluşumlarını örnek alalım. Yatırımı sadece devletten beklemeyelim, sizin de katkılarınızla yapılaşmayı en kısa zamanda tamamlayalım.” dedi.
Mahalle sakinleri ve Mahalle muhtarları ve gönüllüler, Rektör Diler’in konuşmasının ardından söz alarak görüşlerini belirttiler. Hızlı bir şekilde dernek kurup, kampüs alanının faaliyete geçirilmesi için canla başla çalışacaklarını dile getirdiler.

ISUBÜ

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