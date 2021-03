OYUN SEKTÖRÜNE YÖNE VERECEK ÖNEMLİ ORTAKLIK



Oyun sektöründe farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip yöneticiler tarafından kurulan DIGI Game Startup Studio ve Türkiye’nin en aktif oyun hızlandırıcısı Game Factory ortak oldu.



Dijital oyun yayımcılığı, oyun pazarlaması, espor, içerik ve format üretimi başta olmak üzere birçok alanda uzun yıllardır edindikleri tecrübeleri DIGI Game Startup Studio bünyesinde birleştiren Doruk Demirsar ve Gökhan Kazar, alanında uzman bir ekip ve tecrübeli danışma kurulu ile oyun girişimcilerine ilk adımlarını atarken onlara destek olmayı amaçlıyor. Gelecek vaat eden proje ve ekipleri profesyonel bir yapıda şirketleşmeye hazır hale getiren DIGI Game Startup Studio, bünyesindeki girişimlere başta yatırım, hukuk, finans, içerik ve pazarlama konularında liderlik yaparak ekipler üzerinde de motivasyon kaynağı olabilecek alanlarda onlara destek oluyor ve ekiplerin ürün üzerinde tam odaklı çalışmalarını sağlıyor. DIGI Game Startup geçtiğimiz günlerde açıklanan Gorilla Softworks, Forge Games ve Hoody Studios yatırımlarında da bu yolu izleyerek bu ekiplerin toplam 6.9 milyon TL değerlemeyle yatırım almalarını sağladı.



Oyun sektörünün giriş kapısı olarak konumlanan ve binlerce insana kendi işini kurma şansı tanıyan Game Factory, bu işbirliği ile birlikte Türkiye’nin birçok bölgesindeki oyun girişimcilerine erişimlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Game Factory oyun geliştirme konusunda tecrübeli olan insanların dışında, oyun sektörüne girmek isteyen tüm insanlara da ücretsiz eğitim, birebir mentörlük ve workshoplar gibi birçok kritik noktada ücretsiz destek veriyor. Türkiye’nin her ilinden online bir şekilde erişilebilen girişim, sadece bir yıl içerisinde kendi bünyesinde tanışan ve ekipleşen onlarca üyenin sadece bir şirketleşmesine, yatırım almasına ve büyümesine destek oldu. 1500’den fazla üye ve 55’ten fazla ekibiyle hızla büyümeye devam eden Game Factory, operasyonlarının yaygınlaşması ile birlikte ülkemiz oyun sektörünün bel kemiği konumunda, sektördeki istihdamı ve gelişimi sağlamaya devam ediyor.



Game Factory CEO’su Efe Küçük “Çok kısa bir süre içerisinde yüzlerce insana dokunduk. Onlarca oyun stüdyosunun doğmasına ön ayak olduk, tanık olduk. Sadece tecrübeli oyun geliştiricilerinin değil, daha önce oyun geliştirmeye dair hiçbir girişimi ve bilgisi olmayan insanları bile yetiştirdik ve olmak istedikleri noktaya getirdik. Bunun verdiği motivasyon paha biçilemez. Bizim hayallerimiz insanların hayallerine ulaşmasını sağlamaktı. Bu işbirliği ile birlikte, Türkiye’nin her yerindeki girişimcileri hayallerine ulaştırmaya çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz.” dedi. 22 yaşındaki genç girişimci “Türkiye’deki girişimcilere, özellikle genç girişimcilere ulaşmaktaki bireysel çabam, Game Factory ile birlikte kitlesel bir harekete dönüştü. Bu hareketi güçlendirmek için gerekli her adımı atacağız.” şeklinde ekledi.



DIGI Game Startup Studio kurucularından Doruk Demirsar “Geçen sene düzenlediğimiz girişimcilik yarışması ve bu alandaki çalışmalarımız Türk oyun geliştiricilerindeki potansiyeli hepimize tekrar gösterdi. Oyun girişimcilerinin ihtiyacı olan profesyonelleşme, şirketleşme ve yatırım bulma süreçlerinde kendilerine yardımcı olarak onların oyun geliştirmeye odaklanmalarını sağlıyoruz. Pazarlama stratejilerini oyun geliştirme planı ile birlikte oluşturup, oyun içerikleri ile bütünleştirerek satış hedeflerini ikiye katlamayı hedefliyoruz. Game Factory ortaklığı ile oyun sektörünün büyümesini hızlandıracağımıza inanıyoruz. ” dedi.



DIGI Game ve Game Factory ortaklığı büyümek isteyen oyun girişimcileri için uluslararası iş ve yatırımcı ağına erişim imkanı sağlarken, oyun geliştirme sürecini kolaylaştırıp başarı şansını yükseltmektedir.



Tüm Türkiye’de hizmet veren DIGI Game, İzfaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Fuar İzmir alanındaki Kule İzmir projesine bağlı Oyun Geliştirme Merkezi sayesinde, İzmir bölgesindeki oyun şirketlerine ofis alanı ve içerisinde oyun geliştirmek ve test etmek için gerekli ekipmanın bulunduğu atölyeleri sunmaktadır. Bu ortaklık ile birlikte Game Factory de OYGEM bünyesinde stüdyoları ve girişimcileri için gerekli tüm olanakları sağlayacak, ve fiziksel operasyon alanını büyütecektir.