BEKİN: KÜRESEL GÜÇLER SURİYE'DE BARIŞ İSTEMİYOR

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Bekin, Suriye'de gelinen noktada, küresel güç odaklarının oluşturduğu SDG gibi bölgesel unsurlar da dikkate alındığında, kısa vadede barış, huzur ve istikrarın gelmesinin zor olduğunu söyledi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Suriye Savaşı'nın 10. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye’de çözümsüzlüğü en iyi çözüm olarak görmeye çalışan ve Türkiye’nin Suriye’deki toprak bütünlüğüne, barışa ve istikrara yönelik stratejisinden hoşnutsuzluk duyan küresel güç odaklarının son dönemlerde Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik suçlayıcı ve imleyici politikaları, her türlü gerçeklikten ve izahtan varestedir." dedi.





Suriye'deki trajedinin müsebbibi Küresel Güçler



Bekin, küresel güçlerin Suriye'nin mevcut durumundan hoşnut olduklarını belirterek şunları kaydetti:



"Suriye’de mevcut Esed Rejiminin masum sivillere yönelik zulüm politikaları nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirirken, nüfusun yarısına yakını yokluğa, yoksulluğa ve göçe maruz bırakılmıştır.

Özellikle ABD ve Rusya Federasyonu’nun başını çektiği küresel güç odakları, Suriye’deki insani trajediye son vermek yerine, birçok noktada oluşturdukları alan hâkimiyetleri vasıtasıyla çıkar ve güç mücadelesine hız vererek, ülkeyi kaos ve belirsizlik ortamına sürükleyerek içinden çıkılması güç bir hale sokmuş ve büyük bir açmaza dönüştürmüşlerdir.





Kısa vadede Suriye'ye barışın gelmesi zor



Suriye iç savaşının onuncu yılında gelinen noktada, küresel güç odaklarının oluşturduğu SDG gibi bölgesel unsurlar da dikkate alındığında, kısa vadede barış, huzur ve istikrarın yeniden tesis edilip edilemeyeceği birer soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle etnisizm ve sekteryanizm payandasına dayalı hareket alanı bulan yeni güç denge unsurları, alan hâkimiyeti konusunda bölgesel gerilim ve çatışmalara yeni ivme kazandırabilecek potansiyele ulaşmış durumdadır.





ABD'nin PYD'ye verdiği destek Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit



ABD tarafından devşirilen ve ana gövdesinin terör örgütü PYD ve YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) , ülkedeki güç boşluğu ve zayıf merkezi hükümetin otorite oluşturmadaki yetersizliği nedeniyle Suriye’nin kuzeyindeki birçok bölgede baskın güç haline dönüşmüş ve Suriye’nin can damarını oluşturan kuzey doğudaki petrol bölgelerinde kontrolü sağlamış durumdadır. Bu bölgelerdeki mevcut heterojen demografik yapının değiştirilerek ABD güdümünde oluşturulmaya çalışılan yeni özerk bölgeler Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit edebilecek ve dolayısıyla ortadan kaldırabilecek bir düzeye gelmiş bulunmaktadır.





Gelinen noktada iç savaş Türkiye'ye de zarar veriyor



'Suriye’de gelişmekte olan sürece bağlı olarak yeni bir ivme kazanan iç savaşın artık salt Suriye’ye değil, bölge ülkelerine ve özellikle Türkiye’ye de zarar verdiğini vurgulayan Bekin, "Suriye’deki mevcut krizin daha da derinleşmesine ve içinden çıkılmaz belirsizlik ve açmazlara neden olan Pax-Americana ve Pax-Russica yaklaşımlı politikalar artık yeni sorunlar üreten bir hal almış durumdadır."





Avrupa Parlamentosuna kararlarına tepki



Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan karar tasarısını da eleştiren Bekin, asıl işgal güçlerinden söz edilmezken Türkiye’nin, Suriye’de yasa dışı işgalci olarak tanımlanması ve ‘asker çekme’ çağrısı yapılması her türlü gerçekçilikten uzak, tek taraflı ve kasıtlı bir yaklaşım olduğunun altını çizdi.