Isparta İl Müdürümüz Sayın Eyup ADIGÜZEL Gıda İşletmelerinde Kontrollü Normalleşme Dönemi Uygulamalarının takibi kapsamında, Gıda Yeme İçme İşletmelerinde Denetim ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirdi.İlimiz genelinde 17. 03.2021 tarihinde İl Müdürümüz Sayın Eyup ADIGÜZEL ve Gıda ve Yem Şube Müdürümüz Sayın Arif TAŞAGİREN’in de katılımlarıyla yapılan yoğun denetimlerde tüm gıda kontrol görevlileri ile resmi kontroller gerçekleştirildi.İl Müdürümüz Sayın EYUP ADIGÜZEL, yaptığı resmi kontrol ziyaretlerinde denetimler kapsamında esnafımıza rehberlik yapılmasının esas olduğunu belirterek, ayrıca salgın tedbirlerine uygun olarak faaliyet gösterilmesinin salgının seyrini olumlu yönde değiştireceği, dolayısıyla da özellikle esnafımızın salgın döneminde sıkıntıya giren ekonomisinin normale döneceği hususuna vurgu yaptı.Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin uyması gerekli olan şu tedbirlere riayet etmeleri hususlarında İl Müdürümüz Sayın Eyup ADIGÜZEL İşletmeci ve çalışanlarına hatırlatmalarda bulunarak, salgının hayatımızın gündeminden bertaraf edilmesi için elbirliği ve gönül birliği ile mücadele edilmesinin önemine dikkat çekerek, tedbir uygulamalarına katkı sunmaya herkesi davet etti.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü