Yerli üretim ve bilinçli tüketim anlayışıyla doğal ve taze lezzetleri çiftlikten sofralara getiren Datça Murat Çiftliği, sağlıklı beslenme ve kaliteli yaşamı hayatın bir parçası haline getirerek güvenilir gıda üretimine bambaşka bir dokunuş yapıyor. Doğaya saygı duyan ve yüksek kaliteli üretime gönül veren çiftçilerin ürettiği, organik sertifikalı ve birbirinden lezzetli ürünleri tüketiciye ulaştırırken, aynı zamanda topraktan gelen tazecik mevsim ürünleriyle adeta sofralara bahar havası getiriyor.Bahar aylarında sebze ve meyve çeşitliliği zenginleştikçe, sofralar daha lezzetli ve keyifli hale geliyor. Yerli tohumlardan doğal ve organik tarım yöntemleri ile mevsiminde yetiştirilen sebze meyveleri tüketicisiyle buluşturan Datça Murat Çiftliği; enginar, kuşkonmaz, hodan, kazayağı ve meşhur Datça çağlası başta olmak üzere mevsim lezzetleriyle sofraları süslüyor. Bahar mevsiminde doğada kendiliğinden yetişen ısırgan otu, labada ebegümeci, rezene, çiriş, hindiba, turp otu, labada, madımak, kazayağı, gelincik otu, hodan, ışgın, cibes, şevketi bostan ve arapsaçı endemik yabani otlar ise tazeliğiyle yemeklere lezzet katıyor. Kış boyunca hasretle beklenen ve baharı habercisi yeşil erik, malta eriği, karadut, limon, kendine has tadı ve dokusuyla Datça çağla bademi ve devam eden hasat süresinde eklenecek tarla çileği, can eriği gibi özlenen meyve sebzelerle baharın coşkusu sofralara geliyor.Organik sertifikalı doğal ürünleri ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolayca ulaşmasını sağlayan Datça Murat Çiftliği, mevsimin en taze ürünleriyle her daim lezzet şöleni yaşatıyor. Mevsimin ilk Datça çağla badem hasadı başlarken, taptaze ve lezzet dolu çağlalar Datça Murat Çiftliği’nde yerini alıyor. Datça bademinin yeşil ve körpe hali olan Datça çağla badem meyvesi; yeşil görüntüsü, kendine ait tadı ve eşsiz kokusuyla ilkbaharın gelişini müjdeliyor. Doğal tarım yöntemleriyle ve kimyasal kullanılmadan üretilen doğal Datça çağla bademi, vitamin içeriğiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Yıl içerisinde kısa bir süre bulunabilen Datça çağla bademi çiğ olarak tüketilebilmesinin yanı sıra yemek ve salatalara da bambaşka bir tat katıyor.Moda, Çengelköy, Fişekhane'de yer alan mağazalarının yanı sıra, farklı yerlerde açılan ekolojik pazar projeleri ve www.datcamuratciftligi.com üzerinden tüketicisiyle buluşan Datça Murat Çiftliği, özel dağıtım ağı ile İstanbul içi bölgelere haftanın 7 günü taze teslimat yapıyor. İstanbul dışı bölgelere ise ürüne göre tazeliğini kaybetmeden Türkiye'nin pek çok iline kargo ile gönderim yapmaya devam ediyor.