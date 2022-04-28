Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen etkinlik Eğirdir Hızırbey Camiinde gerçekleştirildi. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hüseyin DUMAN ve Bölüm öğretim elemanı Öğr. Gör. Fatih HERDEM koordinasyonunda, öğrencilerin hazırlamış olduğu kandil simitleri ve çeşitli ürünler teravih namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK, Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ahmet BÜYÜKKÜPCÜ’de katılım sağladı.