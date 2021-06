2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminde Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi desteği ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak başlatılan “Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi” nin bu dönem için sonuna gelindi.Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında tüm öğrencilere 10 ayrı ders ile ilişkili 10 ayrı kitap önerisinde bulunulmuş ve öğrencilere kitaplarını okuduktan sonra çeşitli yazma etkinlikleri yapacakları “Yorum Defterleri” dağıtılmıştı. İlçede görevli 156 öğretmen tarafından 1054 öğrencinin takip edilmesi ile proje kapsamında 4 ayda toplam 4950 kitap okundu. Önerilen 10 kitabı da okuyan öğrenci sayısı 242, öğrenciler tarafından okunan ortalama kitap sayısı 5 oldu.Aynı zamanda bu süreçte öğrenciler, okudukları kitapların yazarları ile çevrim içi söyleşiler gerçekleştirdiler.Okullarda yapılan değerlendirmeler sonrası proje komisyonundaki öğretmenler tarafından ilçe değerlendirmesi yapıldı ve her sınıf seviyesinde öğrenciler ödüllendirildi. Kaymakamlıkta gerçekleşen ödül törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmenler ve veliler katıldı. Her sınıf seviyesinde dereceye giren 1. olan öğrencilere bisiklet, 2. olan öğrencilere tablet, 3. olan öğrencilere akıllı saat hediye edildi.Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Projemizin başından beri bize destek olan, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür ederim. 2021-2022 eğitim öğretim yılında projemiz geliştirilecek sürdürülecektir.” dedi.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK yaptığı açıklamada; ‘Değerli Belediye Başkanım, Milli Eğitim Teşkilatımızın kıymetli temsilcileri, Sevgili öğrenci velilerimiz, çok sevgili öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları, dönemin başında arkadaşlarımız ‘OKUYORUM’ Projesiyle geldiklerinde bende gerçekten heyecan duydum. Gerçekten yola çıkılırken, üzerinde düşünülmüş, emek verilmiş bir proje. Çünkü çok önemli bir misyonu var bu projenin. Biliyorsunuz günümüzde artık kitap okuma alışkanlığı gün be gün azalmakta, kişi başına düşen okunan kitap sayısı gün geçtikçe azalmakta, bu tabiî ki hepimizi üzüyor. Biz bu noktada ne yapabiliriz diye arkadaşlarımız düşünmüşler. Çocuklarımıza daha çok kitap okuma alışkanlığını nasıl edindirebiliriz diye kafa yormuşlar. Bu projeyi bizde Kaymakamlık olarak, Belediye olarak büyük bir heyecanla karşıladık ve destekledik. Çocuklarımızda Teknolojinin, tabletlerin, telefonların onları çekmesine rağmen bu kitapları okudular. Bu kitapları okuyan öğrencilerimizi bugün ödüllendiriyoruz. Okunan her bir kitap bizim için değerli. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızı tebrik ediyorum, onlara başarılar diliyorum. Okunan her bir kitap, bir ufuk, bir gelecek, bir pencere. Dolayısıyla da çocuklarımız çok önemli bir adım atmış oldular. İnşallah kitap okuma haftasındaki bu alışkanlıklarını hiç yitirmeden devam ettirirler. Kitap okumak çünkü çok değerli ve pek değerli bizlere bir çok pencere bir çok ufuk açıyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum, çocuklarımıza başarılar diliyorum.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; ‘Sayın Kaymakamımım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Milli Eğitim Camiamızın değerli üyeleri, öğretmenlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz. Milli Eğitim Camiamız böyle bir şeye emek verdi, mesailer harcadı, çocuklarımıza önerdiler. Ama bu öneriyi ve tavsiyeyi dikkate alıp, bu konuda enerji harcayan emek veren tüm çocuklarımızı biz ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Burada 4950 kitap her kitapta sadece bir kelime almış olsak bize yetiyor. Dolayısıyla bu emekler kesinlikle boşa gitmiyor. Çocuklarımızı ayrıca tebrik ediyorum.’ ifadelerini kullandı.Daha sonra çocukları tek tek dinleyen Kaymakam Adem ÇELİK proje hakkında onların duygularını da dinledi. Gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren öğrencilerimize Biziklet, tablet vb. hediyeler protokol tarafından verildi.Dereceye giren öğrenciler şu isimlerden oluştu.5. SINIFLAR Esra Nur TEKİN Süleyman Demirel Ortaokulu,Elif Büşra KANLI Y. Gökdere M. Köklü OrtaokuluBerra SAĞLAM Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu6. SINIFLAR Melisa Azra YÜRÜK, Süleyman Demirel OrtaokuluŞevval Ecrin ÜNAL Mustafa Çetinkaya OrtaokuluAkın BİLGE Y. Gökdere M. Köklü Ortaokulu7. SINIFLAR Azra GÜNGÖR Y. Gökdere M. Köklü OrtaokuluTuana Nisa DİNÇTÜRK Atatürk OrtaokuluAyşe Naz YILMAZ Sarıidris Ortaokulu(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)