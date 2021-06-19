Eğitim- Öğretim sevdalısı başkan yine okullarda, yine öğrencilerin yanındaydı. 2020-2021 Eğitim öğretim yılında Sarıidris İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinden çeşitli yarışmalarda ilçemizde ve beldemizde dereceye giren 3 ilkokul ve 6 ortaokul öğrencimizi Belediye Başkanımız Ramazan PALA çeyrek altın ile ödüllendirdi. Ayrıca yarışmalara katılım sağlayan diğer öğrencilere de "Katılım Belgelerini" takdim etti. Bu başarıların devam etmesi ve çocuklarımızın daha iyi seviyelere gelebilmeleri için her zaman eğitimin destekçisi olacağını açıkladı ve başarılarının devamını diledi.

SARIİDRİS İLKOKULU YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

1- YAĞMUR TOSUN : Yeşilay Cemiyeti Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek şiir yarışması Eğirdir 1. si

2- AYŞE KUNT : Resim yarışması okul 1. si.

3- GÜL NİSA ÜNAL : İstiklal Marşını güzel okuma yarışması Eğirdir 1.si.