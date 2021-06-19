Her hafta cuma günü çeşitli fotoğraf kulüpleri, doğa sporları kulüpleri tarafından vatandaşların beğenisine sunulan ve Isparta Belediyesinin de destek verdiği fotoğraf sergisi bu hafta ISTUDAK tarafından açıldı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Kaymakkapı Meydanında vatandaşların beğenisine sunulan Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin (ISTUDAK) fotoğraf sergisini gezdi, kulübün çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Derneklerinin 2009 yılında kurulduğunu, doğa sporları ve şehrin tanıtımı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren ISTUDAK Başkanı Ali Telli, bünyelerinde ayrıca arama ve kurtarma ekibinin de yer aldığını söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara arama kurtarma noktasında destek verildiğini belirten Telli, derneklerinin bünyesinde aynı zamanda dalgıçlardan oluşan arama kurtarma ekibinin de bulunduğunu aktardı.Derneğin çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürdüğünü belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bunlardan birisinin tanıtım diğerinin de arama kurtarma faaliyetleri olduğunu kaydederek, dernek üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Spor kulüpleri, doğaseverlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte şehrin tanıtımında büyük ivme kazanıldığını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, elinden geldiğince kendisinin de doğa yürüyüşlerine katıldığını aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Doğaseverlerle şehrimizin çevresindeki tüm bölgeleri gezdik. Yürüyüşlerle bilmediğimiz yerleri tanıdık, tarihi yapılarla karşılaştık. Diğer kulüplerimizde çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar hem şehrimizin bilinirliğini artırıyor hem de doğal güzelliklerini ortaya çıkarabiliyoruz. Derneğimize hem afet hem de tanıtım anlamındaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” derken, daha çok vatandaşın yürüyüşlere katılmasını, bu konuda istekli olmasını istedi.