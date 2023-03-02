ÖDÜLLÜ YAZAR BETÜL FIRAT’TAN YENİ KİTAP

Yazar ve Şair Betül Fırat okuyucularının karşısına çocuk romanıyla çıktı.Ödüllü yazar ve şair Betül FIRAT okurları için yeni bir kitaba imza attı. Çocuk romanı türünde kaleme aldığı “Kayıp Lapis Lazuli” adlı kitap Gülnar Yayınları etiketi ile raflardaki yerini aldı.Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” isimli kitabıyla çıkakken 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Edebiyat alanında sürekli çalışan FIRAT aynı anda 2022 yılında “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluştu. 2022’nin sonunda da “Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var” ile okuyucunun karşısına tekrar çıktı. Şimdi de 6. Kitabı olan “Kayıp Lapis Lazuli” çocuk romanıyla okurlarının karşısına çıktı. Gelişici editörlüğü eğitimci yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK tarafından yapılan çocuk kitabı ortaokuldan itibaren tüm öğrencilere, gençlere ve kitapseverlere hitap ediyor.Çocuk romanını okurlarıyla buluşturan Fırat, "Çocuklar için farklı bir dünyanın kapılarını aralayacak, kendine özgün karakterlerle onları buluşturacak bir kitap. Çocukların hayal gücüne göre ve renkli bir roman olsun istedim. Karakterler ile dikkat çeken ve biraz gerçek biraz sanal gezegen ve galaksilerin olduğu macera dolu bir kitap oldu. Çocuklarımız için bir kitap çıkarmak ve onların beğenisine sunmak mutlu beni etti." dedi.Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan Fırat, "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım öykü kitabı hazırlıkları sürüyor; kısa sürede okurla buluşturmaya çalışıyorum” diye konuştu.Yeni çıkan kitapları hakkında bilgi veren Fırat, "Var olanların gezegenler arası mücadelesine tanık olacaksınız. Dünya Gezegenini keşfeden karakterlerimiz aynı zamanda da Dünya Gezegeninin üzerinde bulunanlarla da baş etmek zorunda kalabilir. Kayıp Lapis Lazuli'yi bulabilmek için verilen mücadelede belki siz de bir var olasınız. Karakterlerin özellikleri ile şaşıracak, onlarla birlikte maceradan maceraya atılacaksınız. Sizin de ışığınız var olanlar gibi parlasın" ifadelerini kullandı.Yazar ve Şair Betül FIRAT Kimdir?13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi doğdu. Liseyi Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir.Göl Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisinde hem Kültür Kurulunda yer almakta hem de dergide köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli web gazeteleri ve web edebiyat sayfalarında köşe yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. Aynı zamanda Yazar youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve şiirlerini besteleterek yayınlamaktadır. 'Edebiyat Sanat Meltemi' Web sayfası Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığı da yapmaktadır. Ankara Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yazşader’in Yenimahalle Temsilcisi ve Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Üyesidir.Betül Fırat'ın Eserleri:Mavinin Fecri (Deneme Kitabı, 2020)Mihrinin Hicranı (Şiir Kitabı, 2021)Heybemden Dökülen Öyküler (Öykü Kitabı, 2022)Siyah Şapkalı Adam (Polisiye Roman, 2022)Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var (Deneme, 2022)Kayıp Lapis Lazuli (Çocuk Romanı, 2023)Katıldığı Antolojiler:Sisli Gece ( Antoloji kitabı, 2022)Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2022 )Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi (Antoloji Kitabında derleyen ve şair, 2022)Şah-ı Şiirler 5 (Antoloji, 2022)Edebiyat Yolculuğu (Antoloji, 2022)Bestelenen Şiiri:Kimine sevdadır, kimine cezadır. (Bestelenen Şiiri, 2021)Aldığı Ödüller:2022 Altın Kalemler Mansiyon Ödülü (Şanlı Bayrağım)Yılın En Başarılı Fark Yaratan Yazar Ödülü, 3. Kariyer GümüşÖdülleri, 2022 By Medya ProtokolYılın En Başarılı Yazarı Ödülü, Kristal Çam Ödülleri, 2022Kristal Çam Ödülleri Yönetim GurubuPLAKET:2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması Jüri BaşkanlığıGenel Yayın Yönetmeni Olduğu Platform;www.esanmel.comİletişim: @paradoks.okur.yazar, @Betus845, infoesanmel@gmail.com,