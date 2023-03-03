

*KOSGEB İL MÜDÜRÜ YURDUN YILDIRIM; ‘KADER GAYRETE AŞIKTIR’.

*KOSGEB, EĞİRDİR BELEDİYESİ VE MECLİS ÜYELERİ İLE GİRİŞİMCİLİK

SEFERBERLİĞİNDE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYOR!

KOSGEB Isparta Müdürü Yurdun YILDIRIM ‘Girişimcilik Haftası münasebetiyle’davetli olarak katıldığı 3 Mart 2023 tarihli Eğirdir Belediye Meclisi toplantısında ‘KADER GAYRETE AŞIKTIR’ diyerek Girişimcilik ve KOSGEB Desteklerikonusunda sunum yaptı.

KOSGEB hakkında genel bilgilendirme yapan Yıldırım, KOSGEB’in bir kamu kurumu olduğunu belirterek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kurum olduklarını, kurumun 1990 yılında sanayi sektöründeki işletmeleri desteklemek üzere kurulduğunu, 2010 yılında diğer sektörlerdeki KOBİ’lere de destek vermekle görevlendirildiğini söyledi.

2010 yılı sonrasında tüm illerde Müdürlüklerini kurarak teşkilatlanan Kurum,ArGe ve girişimcilik kültürünü ve girişimcilik faaliyetlerini tüm ülkede yaygınlaştırmayı ve en ücra köylere kadar işletmelerin kurulmasını ve ekonomik faaliyetlerin artmasını amaçlıyor.Mevcut işletmelerin rekabet gücünün artırılmasını da sağlayarak ülke olarak topyekûn bir kalkınma seferberliği hedefleniyor.

YENİ GİRİŞİMLERE 375.000 TL’YE KADAR HİBE DESTEKLER VERİLİYOR

Yurdun Yıldırım, girişimcilere 65.000 TL’den 375.000 TL’ye kadar hibe destekler verdiklerini, bu desteklerle Türkiye’de binlerce yeni girişimcinin işletme kurduğundan bahsederek Isparta’da 1250 işletmenin KOSGEB girişimcilik destekleri ile kurulduğunu söyledi.

“Mahalledeki bir bakkaldan tutun, büyük çaplı imalat yapan gıda üreticilerine, mobilya üreticilerine, yazılım firmalarına, tarım makinaları üreticilerine kadar farklı konularda faaliyet gösteren birçok işletme KOSGEB destekleriyle kuruldu. Isparta’da desteklediğimiz girişimler içinde Türkiye çapında başarılı olan, ihracat yapan işletmeler de var.” diyen Yıldırım başarılı girişimlerden örnekler de verdi.

Ülkenin potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ekonomik olarak gelişmemiz için gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, hayatını kazanmak, ekonomik yönden iyi olmak isteyen gençler için girişimciliğin en önemli seçenek ve alternatif olduğunu belirtti.

İmalat yapan ve ileri girişimcilik konularında faaliyet gösteren girişimcilerin daha fazla desteklendiğini söyleyen Yıldırım, KOSGEB’ten destek almak isteyen girişimcilerin öncelikle KOSGEB web sayfasından www.kosgeb.gov.tr adresinden online girişimcilik eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Eğitime katılımın öncelikli şartları olduğunu, son 3 yıl içinde vergi mükellefi olmayan kişilerin diğer şartları da taşımaları ve yerine getirmeleri halinde bu hibe desteklerden başvuran herkes gibi yararlanabileceğini belirtti.

İŞBİRLİĞİTEKLİFİ

Yurdun Yıldırım, Eğirdir’de girişimciliği artırmak, girişimci adaylarını bulmak, yenilikçi fikirleri olan kişilere ulaşmak ve mevcut işletmeleri geliştirmek konusunda Eğirdir Belediye Meclisi üyelerine işbirliği teklif etti: “Biz kurum olarak sizlerle işbirliği yapmak istiyoruz. Eğirdir’de girişimcilik seferberliğini birlikte başlatalım.Bizim Eğirdir’e her zaman gelmemiz mümkün değil. Gelsek bile kime anlatacağız? İş kurma fikri olanları, yenilikçi fikirler taşıyanları bizim bulmamız mümkün olmaz. Doğru kişilere ulaşmak için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Çevrenizde sizin tespit edeceğiniz girişimci potansiyeli olan gençleri, yenilikçi fikirleri olan kişileri bize yönlendirin, gelsinler çayımızı, kahvemizi içerken onlara gerekli bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi yapalım. Birden fazla olup grup halindeki girişimci adaylarına 1 gün öncesinden haberli olup toplantı planlayarak davet ederseniz gelir biz de anlatırız.” dedi.

Meclis üyeleriyle kişisel telefon numarasını da paylaşan Yıldırım KOSGEB destekleri ve girişimcilik konusunda her zaman kendini arayabileceklerini müsait olduğunda mutlaka cevap vereceğini ifade etti.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım’a teşekkür ederek, işbirliğimiz devam edecek, dedi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)