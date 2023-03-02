Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ayazmana Mahallesi’nde yıllardır stabilize yol olarak kullanılan bölgelerde yenileme çalışmaları başlattı. Ekipler, 235 Cadde, 4446 ve 4475 sokaklarda yaklaşık 10 yıldır deforme olan stabilize yolda ilk olarak zemin çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmanın ardından 1 sokak ve 2 caddeye kilit parke taşı döşendi. Böylelikle vatandaşların bölgede yaşadıkları yol sorunu çözüme kavuşturuldu.

Davraz Mahallesi’nde Cezaevinin karşısında yeni yapılaşmanın olduğu bölgede de yollara kilit parke taşı döşeniyor.

Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, mahallelerinde tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, 235 Cadde, 4446 ve 4475 sokaklarda kilit parke taşı ve bordür çalışmaları yapıldığını söyledi. Kocaer, “10 yıldır bu cadde ve sokaklarımız mezbelelik bir haldeydi. Kilit parke taşı ve bordür çalışmasıyla şimdi çok güzel oldu. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda 44 mahallede sorun olan bölgelerde kilit parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2022 yılı içerisinde Fatih Mahallesi Küme Evler’de doğalgaz çalışması yapıldığını hatırlatan Kaya, “Oralarda kilit parke taşı veya yol yoktu. Doğalgaz çalışmalarının ardından o bölgede yolları kilit parke taşıyla kapladık. Şimdi ise Ayazmana ve Davraz Mahallesi’nde Cezaevinin olduğu bölgelerde toprak olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılan yollara kilit parke taşı döşüyoruz. Buralar yeni yerleşim alanları. Buralardan vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri vardı. Bu taleplere Sayın Başkanımız kayıtsız kalmadı. Bu mahallelerde yaklaşık bir ay önce 3 ayrı ekiple çalışma başlatarak, çalışmalarımızın son noktasına geldik” şeklinde konuştu.