Isparta Belediyesi, Muzaffer Türkeş Mahallesi Sosyal Tesislerde hizmet noktası açtı. Hizmet noktası sayesinde mahalle halkı ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar su faturalarını ve emlak vergi ödemeleriniyapabilecekler.Isparta Belediyesi, vatandaşların su faturalarını, emlak gibi vergi ödemehizmetine daha rahat ulaşabilmeleri için farklı mahallelerde hizmet noktaları açıyor. Özellikle yaşlı vatandaşlar oluşturulan hizmet noktaları sayesinde belediyeye yapacakları su faturaları ve emlak, çevre temizlik, reklam, ilan vergisi gibi ödemelerini mahallelerinde rahatça yapabiliyorlar. Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 17’inci hizmet noktası Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde açıldı. Muzaffer Türkeş Mahallesi Sosyal Tesisler giriş katında açılan hizmet noktasında vatandaşlar su faturalarını ve emlak vergisi ödemelerini şehir merkezine gelmeden kolaylıkla yapabilecekler. Hizmet noktası su faturalarının ödeme tarihleri arasında belirlenen günlerde hizmet verecek.Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker İbrahim Köse, sosyal tesisinin tadilattan geçirildiğini belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den su tahsilatı için bir vezne açılması yönünde taleplerinin olduğunu, bu talebin karşılandığını söyledi. Köse, “Mahallemiz ve çevre mahallelerimizde özellikle yaşlı ve çarşı merkeze gidemeyen vatandaşlarımızın su faturalarını rahatça ödeyebilmeleri için vezne açılmasını istemiştik. Başkanımız uygun gördü ve gerekli tefrişat çalışmalarından sonra açıldı. Her ayın su fatura ödeme tarihlerinin son 2 günü açılmak üzere mahallemize su tahsilat veznesi açıldı. Yılda bir kez de olsa emlak vergi ödemeleri su tahsilat veznelerinden gerçekleşiyor. Işıkkent, Batıkent ve Zafer mahallelerindeki vatandaşlarımız da su faturalarını buradan ödeyebilirler. Ortak bir hizmet noktası oldu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.Muzaffer Türkeş Mahallesi sakinlerinden Kenan Başbuğa, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaşlı ve diğer vatandaşların su faturalarını rahatlıkla ödeyebilmeleri için ödeme noktası açmasının kendileri için çok iyi olduğunu söyledi. Başbuğa, “Yaşlılarımız ve aracı olmayanlar çarşı merkeze gidemiyorlar. Burası çok iyi oldu. Başkanımız sayesinde sosyal tesisimiz de yenilendi. Binamız çok güzel oldu. 33 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum. 33 yıldır bu mahallede böyle bir hizmet yoktu. Değerli Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.