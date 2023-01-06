Isparta Belediyesi, şehrin alt bölgeleri olarak bilinen Davraz Mahallesi sınırları içerisindeki Cezaevi ve yan tarafında bulunan yeni yerleşim bölgelerinin de yer aldığı 7 sokakta yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başlattı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede sıfırdan yağmur suyu hattı çekiliyor. Davraz Mahallesi sınırları içerisindeki Cezaevi, Mahrukatçılar Sitesi ve 7 sokağı kapsayan yağmur suyu ana hattı 3.260 metre uzunluğa sahip. 800’lük betonarme ile çekilen ana yağmur suyu hattı, DSİ’ye bağlı Lagus Deresine deşarj edilecek. Ana hattın yanı sıra sokaklarda da 2.000 metre uzunluğunda 500’lük koruge boru döşeme çalışmaları yapılıyor, bu yan hatlar da ana hatta bağlanacak ve bölgeye sıfırdan çekilen hat uzunluğu 5.260 metreye ulaşmış olacak.