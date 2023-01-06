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EĞİRDİR’DE SOKAKLARDA AYDINLATMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

EĞİRDİR’DE SOKAKLARDA AYDINLATMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK
TÜRKİYE
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*EĞİRDİR’DE SOKAKLARDA AYDINLATMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK.
*CK ENERJİ AKDENİZ ELEKTRİK SORUMLUSU İBRAHİM ÇAĞLAR
EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNİ BİLGİLENDİRDİ.
*ÇAĞLAR; ‘MERKEZ VE KÖYLERDE 30 PERSONEL VE 100 ARAÇLA HİZMETTEYİZ.’
*’BÜYÜK BİR AFET GEÇİRDİK, KAR YAĞSIN İSTİYORUZ AMA HATLAR KOPMASIN,
HİÇBİR ARKADAŞIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ.’
 
Eğirdir Belediye Meclisi 2023’ün ilk Belediye Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun katılım ve misafir kurumların sunumları ve istişare ile gerçekleşen meclisin ilk günkü konuklarından biriside CK Enerji Akdeniz Elektrik Eğirdir Bölge sorumlusu İbrahim Çağlar’dı.
Eğirdir Belediye Meclisini bilgilendiren İbrahim Çağlar; ‘Eğirdir, Aksu, Sütçüler olmak üzere geniş bir sorumluluk bölgesinde 30 personel ve 100 araçla halkımıza hizmet veriyoruz.
Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışları nedeniyle büyük bir afet geçirdik. Kar yağsın istiyoruz ama hatlar kopmasın istiyoruz. Ama maalesef geçtiğimiz yıl bu doğa olayıyla hatlar koptu ve vatandaşlarımıza bir an önce elektriklerini vermek için gece gündüz mücadele verdik.
Sorumluluk bölgemizde bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçemizin bir çok köyünde yüksek gerilim hatlarının yenilemeleri yapıldı ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir, şu anda da Sorkuncak ve Yılgıncak köylerimizden sonra Barla, Beyderemevkiilerinde yenileme çalışmalarımız sürüyor.
Eğirdir Göktaş, Yılanlı, Ağılköy üzerinden enerji hattı yenileme çalışmaları projesi devam ediyor. Yine Eğirdir merkez Kemer Köprü ve Köprübaşı arasında  aydınlatma ve orta refüj aydınlatma çalışması gerçekleşecek.
İlçemizin genel ihtiyaçlarını sizlerle birlikte istişare ederek birbirimize ilettik. Ekiplerimiz tüm mahallelerimize müdahale ediyor, olumsuzlukları gideriyor, vatandaşlarımızdan çok fazla elektrik kesintisi oluyor diye tepkiler alıyoruz, fakat şunun iyi bilinmesi gerekiyor ki biz hiçbir arkadaşımızı kaybetmek istemiyoruz, yapılan kesimler bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle oluyor. Bakım ve onarım bittikten sonra elektriği geri veriyoruz. Muhtarlıklarımızla iletişim ağımız var, mağduriyetlerin önüne geçebilmek için tedbir olarak bu hat üzerinden kesinti yapılmadan bilgi veriyoruz.
2022 yılında toplamda 350 kilometrelik alanda yatırım çalışması, şebeke yenileme ve bakım çalışması yaptığımız köylerimiz Sorkuncak, Yılgıncak, Bağıllı, Pazarköy, Baklan, Kösre, Barla ve Beydere köylerimizden oluşmaktadır. Bugün Eğirdir Belediye Meclisinde bizleri misafir eden Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök’e, Belediye Meclisi Üyelerine ve tüm Eğirdir Belediyesi personeline çok teşekkür ediyoruz.’ dedi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise; ‘Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla halkımızın menfaati ve istekleri doğrultusunda işbirliği ve güç birliğimiz devam edecektir. CK Enerji Akdeniz Elektrik Bölge Sorumlusu İbrahim Çağlar’a meclisimizi onurlandırdığı ve verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz.’ dedi.

EĞİRDİR’DE SOKAKLARDA AYDINLATMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün girişimleri ile Eğirdir’de sokaklarda aydınlatma çalışmaları yapılacak.
Belediyemiz, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’den bulunduğu talepte İlçemiz Menderes Mahallesi Sümbül Sokak, Menderes Mahallesi Ortanca Sokakta KYK Kız Öğrenci Yurdundan Köprübaşı Kooperatifine kadar olan alan, Altınkum Mahallesi 103. Cadde, Kızılçubuk Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi, Sanayi Mahallesi Kısmet Sokak , Gayret  Sokak, Sanayi Mahallesi Ömer Şengöl Caddesinin bir bölümü, Konyabucağı Mahallesi  Harmanyeri Sokak, Çağlar Sokak ve Çağlar Sokakta bulunan  TOKİ konutlarının bulunduğu bölgenin aydınlatmalarının yapılmasını istedi.
Söz konusu talebe ilişkin değerlendirme sonrası cadde ve sokakların aydınlatılması Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 2023 yatırım programına alındı.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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