Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Kentteki Kovid-19 vakalarımızın yüzde 95'inin durumu iyi. Evlerinde izole edilmesi gereken vakalar iken biz daha sıkı ve sağlam davranarak hastanede gözümüzün önünde olsunlar istiyoruz." dedi.Bahçacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi, sağlık çalışanlarına gül verdi.Burada gazetecilere açıklama yapan Bahçacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğini söyledi.Bahçacı, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Çalışanlarımız gerekli tüm tedbirleri alarak görevlerini yapıyor. Türkiye'de koruyucu ekipman eksikliği söz konusu değildir. 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz hep beraber bu koronavirüs mücadelesinde büyük bahara ulaşacağız." diye konuştu.İldeki 4 hastanede virüsle mücadele alanları oluşturduklarını dile getiren Bahçacı, hastanelerdeki acil ve poliklinik hizmetlerinin devam ettiğini vurguladı.Mersin'de 13 bin sağlık personeli bulunduğunu söyleyen Bahçacı, şöyle devam etti:"Bütün arkadaşlarımız mücadeleye dört elle sarılıyor. Biz onları seviyoruz, her zaman destek oluyoruz ve arkalarındayız. Daha önce basında çıkan haberler üzerine, Mersin'de en az vakanın olduğu söylenmişti. Bakanımız açıkladığında da rakam öyleydi. Biz o günkü artış hızımızla ilerliyoruz. Anormal bir yükseliş söz konusu değil. Bu artış Türkiye'deki diğer illerde de söz konusu. Sağlık personelimiz içinde de Kovid-19 vakaları var ama hepsinin durumu iyi. Özellikle Mersin'deki vakalarımızın yüzde 95'inin durumu iyi. Evlerinde izole edilmesi gereken vakalar iken biz daha sıkı ve sağlam davranarak hastanede gözümüzün önünde olsunlar istiyoruz. Çünkü evde oldukları zaman sosyal teması, izolasyonu tam sağlayamıyorlar. O esnada başka birini enfekte etme söz konusu olabiliyor. O yüzden de hastaneye alıyoruz."Mersin'in sağlık altyapısının güçlü olduğunu vurgulayan Bahçacı, gerekli çalışmaların ardından salgının sona ereceğini ifade etti.Sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük özveri gösterdiğini belirten Bahçacı, şunları kaydetti:"Burada çalışıp, evine gidemeyen arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili çalışmalar yapmıştık. Mersin'de sağlık çalışanlarımıza otel, yurt ve misafirhaneler ayarlamıştık. Şu anda 800 kapasiteli yatak durumu var. 250 çalışanımız buralarda konaklıyor. Bu insanlar sevdiklerine, ciğerpareleri çocuklarının yanına gidemiyor. Bu mücadeleyi kimse zorla yaptıramaz, parayla yaptıramaz. Bir insanın içinden gelmezse sevdiklerini bırakarak burada mücadeleye katılmaz."Bahçacı, daha sonra tedbir amacıyla vazolara konulan gülleri sağlık çalışanlarına verdi.