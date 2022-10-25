Sav’da yıkılan hamamın yerine yeşil alan ve çocuk parkı yapılacak

YIKILAN BİNANIN YERİNE

YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ

PARKLARIN SAYISINI ARTIRIYORUZ

MEZARLIKLARA

BAKIM YAPILDI

Kasabada 1990’lı yıllarda inşa edilen ve geçmişte altı hamam üstü lojman olarak kullanılan bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.Merkeze bağlı Sav Kasabasında 1990’lı yıllarda yaptırılan ve geçmişte altı hamam üstü Belediye lojmanı olarak kullanılan bina belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Kasabamızda 1990’lı yıllarda yaptırılan bina uzun yıllar hamam ve lojman olarak kullanılıyordu. Ancak bizden önceki dönemlerde hamamın bulunduğu yerde sauna yapılmak istendiği için bina zeminindeki kolonlar kesilmiş ve bunun üzerine bina daha sonra sağlıksız bir hale gelmiş. Uzun yıllar atıl vaziyette duran binanın durumu ile ilgili olarak biz göreve geldikten sonra binanın depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin ilgili kurumlara başvurduk ve gelen raporda binanın depreme dayanıksız olduğu belirtildi. Bizde bu durum üzerine Allah korusun ileride tatsız bir hadise yaşanmaması için Belediye Meclisimizin ve vatandaşlarımızın da görüşünü alarak binanın yıkılmasına karar verdik. Aslında binayı yıkmaya gönlümüz razı olmadı ancak raporda sözkonusu bina için güçlendirme çalışmalarının da yeterli gelmeyeceği görüşüne yer verildiği için yıkmaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.Başkan İpekçi, yıkılan binanın yerine yeşil alanlı şelaleli park yapacağız, 500 m2 lik alan içerisinde ayrıca çocuklarımızın daoynayabileceği çocuk oyun alanları olacak. Bu yeşil alan ve parkımızı da Allah izin verirse 2023 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.Bu arada Sav Kasabası ışıl ışıl parklarıyla göz dolduruyor. Kasabanın AK Partili Belediye Başkanı Şakir İpekçi, en büyük önem verdiği çalışmalardan birinin de kasaba halkının hem oturup dinlenebileceği hem de çocukların rahatlıkla oynayabileceği yeni parkların sayısını artırmak olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:“Bu çerçevede Kasabamızın 5 ayrı noktasında güzel görünüme sahip parklar yapıyoruz. Bunlardan bazıları tamamlanarak hizmete girmiş durumda. Parklarda yürüyüş alanları olacak, oturma ve dinlenme alanları bulunacak. Ayrıca çocuklarımız için oyun alanları da parklarda yer alacak. Parklarımızdaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.”Öte yandan Sav Kasabasında 4 ayrı yerde bulunan mezarlıklarda da çalışmalar yapıldı. Kasabadaki mezarlıkların bakım onarım çalışmaları ile dış duvarlarının elden geçirildiğini belirten Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Mezarlıklarımızın komple bakımlarını yaptık. Mezarlıkların iç kısımlarındaki yolları yeniden düzenliyoruz, ayrıca mezarlık duvarlarını boyayıp güzel bir şekle getirdik. Tamamen uzman kişiler tarafından yürütülen çalışmalarımız halkımız tarafından da büyük beğeni ve takdir görüyor. Mezarlıklarımızdaki çalışmalar tamamlanınca güzel bir görünüme kavuşacak. Mezarlıklarımızın özellikle duvarları eskisi gibi yıkık dökük vaziyetten kurtarılmış olacak” dedi.Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kasabadaki park ve mezarlık çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.