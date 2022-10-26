Isparta'da Özel Eğitim Öğretmeni Işıl Aydın, halen Ülkü İlkokulu’nda görev yapıyor. O’nu diğer öğretmenlerden farklı kılan özelliği; küçük yaştan itibaren kitaplara olan ilgisi nedeniyle çocuklar için yazdığı kitapları. Bugüne kadar 6 kitap yayınlayan ve her kitabında bir hikayeyi anlatan Aydın, günümüzde kitaplara olan ilginin artması için, ebeveynlerin rol model olması gerektiğinin altını çizdi.‘Şeker Kız’ adlı kitabı ile yazarlık serüveni başlayan Özel Eğitim Öğretmeni Işıl Aydın, aslında kitapları daha küçük yaşlarda hayatına katan bir isim. Dedesinin ona okuduğu kitaplardan etkilenen, bu etkisini öğretmenlik ve annelik sürecinde çocuklarına aktaran Işıl Aydın, ilimizde düzenlenen kitap fuarları ve imza günlerinde adından sıkça söz ettirmeye başladı.