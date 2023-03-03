*EĞİRDİR BELEDİYESİ İLE BAKA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR.

*KÜLTÜR MANTARI DESTEĞİNDEN SONRA YENİ PROJELER YOLDA.

*YATIRIM DESTEK UZMANI ÇAĞATAY KARACA; ‘3 İLİMİZDE YÜZLERCE PROJEYE

YÜZ MİLYONLARCA TL. KAYNAK AKTARDIK.’

Eğirdir Belediye Meclisinin 2023 yılı Mart ayı Belediye Meclisi toplantısı Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün başkanlığında dün akşam birinci birleşimle gerçekleşti.

Birleşimin ilk konuğu BAKA Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Uzmanı Çağatay Karaca Eğirdir Belediye Meclisinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Eğirdir Belediye Meclisine davetleri için teşekkür eden Karaca; BAKA’nın, Isparta genel merkez koordinasyonunda 3 ilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

BAKA uzmanı KARACA, “son dönemde Ajans tarafından yürütülen faizsiz kredi destek programları ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında bölgemizde hem KOBİ’ler hem de teknoloji odaklı iş fikirlerini destekleyen projeler destekleniyor” dedi.

Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla yatırımlara yönelik danışmanlık ve devlet destekleri hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin bölgemizdeki tüm girişimcilere sunulmaya devam ettiğini belirten Karaca; ‘Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi Platformu bünyesinde bölge paydaşları ile birlikte bölgenin girişimcilik stratejisini belirleyen ‘Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ önümüzdeki dönemde ise paya dayalı kitle fonlaması, bölgesel girişim sermayesi fonu gibi yeni destek programlarını yürütmeyi planlıyor, dedi.

Karaca sözlerine şu şekilde devam etti; ‘Ajansımız 2010 yılında kurularak proje desteklerine 2011’de başladı; o günden bu yana, üç ilimizde yüzlerce projeye yüz milyonlarca TL kaynak aktarmış olduk. Desteklenen projelerin önemli bir bölümünden bölge olarak çok önemli sonuçlar elde ettik. Bu yatırımlar arasında özel firmalara hibe desteklerimiz oldu, son dönemde ise faizsiz kredi uygulaması ile yatırımlara desteğimiz devam ediyor. Aynı zamanda proje yazma kültürünün geliştirilmesi için teknik destek eğitimlerinde fizibilite desteklerine kadar birçok programlarımız uygulanmakta. Yine yatırım destek ofislerimiz aracılığıyla yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara izin, ruhsat, iş birliği konularında, devlet destekleri ile ilgili bilgilendirmelerle ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Geçmiş dönem mali destek programları ile bölgemizdeki özellikle girişimciliğin gelişmesi için üniversitelerde ön kuluçka ve kuluçka alt yapılarına destekler verdik. Süleyman Demirel Üniversitesinde 2018 yılında kuluçka merkezini hayata geçirdik.

2023 yılında başvuruları aldığımız son program kapsamında yatırım yapmak isteyen küçük işletmelerin 3 milyon TL’ye kadar 36 ay vadeli faizsiz kredi desteği alması mümkün olmuştur. İlerleyen dönemlerde açılacak yeni programları takip edebilirsiniz.

İlgili yatırımcılar, tüm program ve çalışmalarımız hakkında bilgileri Ajansımızın internet adresinden (baka.ka.gov.tr); tüm devlet destekleri ile ilgili bilgileri ise yatırımadestek.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan Ajansımıza ulaşarak elde etmeleri mümkün. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz, ve tüm yatırımcılarımızı bekliyoruz.’ İfadelerini kullandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Değerli arkadaşlar biz BAKA ile işbirliği içinde geçtiğimiz dönemlerde sonuçlandırdığımız ‘Kültür Mantarı’ projemiz oldu. Şu anda vatandaşlarımız para kazanıyor. Yine BAKA ile beraber yürüttüğümüz ‘Karavanpark’ Proje başvurumuz var şu anda sorunsuz ilerliyor, peyzaj ve sıfır atık projelerimiz, kuzugöbeği mantarı, tavşan üretimi denemesi projelerimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Yine bayanlarımız için istasyon mahallemizde belediyemize tahsisli 4 katlı binamızda halı dokuma atölyesi ve kerevit ağı üretim atölyesi oluşturulması için BAKA’ya başvurduk. İşbirliğimiz devam etmektedir.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ‘Girişimcilik Günleri’ Etkinliği kapsamında halkımızı BAKA temsilcilerini ilçemizde ağırlayarak belediye meclisimizi ve ilçe halkımızı desteklerle ilgili bilgilendirme fırsatı bulduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Belediye Meclisimizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.’ İfadelerini kullandı.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)