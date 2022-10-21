Bir başarı hikayesinin temsilcisi Kitikate, Isparta'da bir başka başarı hikayesinin adresi oldu.Mesleğine yıllarını vermiş Elif Bebe Sahibi Ali Rıza Kargı, Kitikate Markasını Isparta’ya getirdi.Anne sevgisi kadar saf Kitikate %100 organik pamuk kumaş bebek giyim ürünleri artık Isparta'da.Kitikate, yaklaşık 400 çeşit organik bebek kıyafetleri imal ediliyor. Ürün grupları organik hastane çıkışları, organik bodyler, organik pantolonlar,organik sweatler,organik elbieler, organik tulumlar, organik ikili takımlar, organik havlular,dış giyim ürünleri, organik eldivenler, organik patikleri organik deterjanlar, organik önlükler,organik şapkalar , organik yelekler ve hırkalar,organik battaniyeler, organik uyku tulumları, organik pijamalar ve daha bir çok ürünle siz annelere hizmet veriyor. Ağırlıklı olarak yeni doğan grubu olmak üzere bir beş yaş arası uyku tulumu ve pijama üretimi gerçekleştiriliyor.ADRES: yayla Mah. 130 cadde No 9TELEFON: 0246 222 22 22