Bahçeşehir Koleji, anaokulundan lise son sınıfa kadar 1200 öğrencisiyle yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır. 2016 yılından bu yana pek çok öğrenciyi mezun eden, hayatına yön veren kolej, bu yıl da aldığı sınav başarıları ile adından söz ettirmeyi başardı.Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Ceylan Emeksiz, dergimiz Kumsaati’ne verdiği özel söyleşide, “Bu ülkeye gelecek nesiller yetiştiriyoruz. Buradan mezun olacak çocuk, bu ülkeye hizmet edecek. Benim hep bir örneğim vardır; Organ mafyasına hizmet edecek doktor yetiştirmek istemiyoruz. İyi insan, meslek sahibi, vizyonu ve misyonu olan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bütün kademelerde buna dikkat ediyoruz. Bu kademelerde yetiştirecek olan öğretmenleri de ona göre belirliyoruz. Yani her öğretmen burada öğretmenlik yapamaz” dedi.