Genç Yalvaçlılar Derneği yine tarihe geçen bir projeye daha imza attı.Türkiye'de ilçe bazında ilk defa olan Zeka oyunları ligi düzenliyor.Yalvaç Kaymakamlığı, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Yalvaçlılar Derneği bu büyük organizasyon için bugün protokol imzaladı.Başvurular 17 Kasım 2022 tarihinde okul müdürlüklerine yapılacak ve 23 Kasım'da açılış etkinliği yapılarak bu güzel organizasyon başlamış olacak.Genç Yalvaçlılar Derneği Başkanı Ramazan Yıldızlı, baskıcı ve ataerkil bir toplumda yaşayan çocukların hayatlarına güzel bir dokunuş yaparak hem tablet telefon bağlılığından kurtarmak hem de aile içi kaliteli vakit geçirmeyi artırarak çocukların hayatlarına güzel anılar biriktirmelerini sağlamak amacında olduklarını söyledi. Desteğini esirgemeyen Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek ve Yalvaç Milli eğitim müdürü Nejdet Erol’a teşekkür etti.