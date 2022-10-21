Kermesin Geliri Zihinsel

Engelliler için kullanılacak

Isparta'da Zihinsel engelli bireylerin eğitilerek üretim yapmasına katkı sağlayan ve bu alanda çok önemli çalışmalara imza atan Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği tarafından yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen gıda ve giysi kermesi Iyaşpark altındaki Saat Kulesi önünde gerçekleştirildi.

19 Ekim Çarşamba günü açılan ve üç gün sürecek olan Kermesle ilgili bilgi veren Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, Dernek olarak zihinsel engellilerin eğitim ve istihdamına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu doğrultuda zaman zaman kermes düzenliyoruz. Kermesimizde gıda ürünlerinin yanı sıra giysi çeşitleri de satışa sunulmaktadır. Buradan elde edeceğimiz geliri de Derneğimizde eğitim gören Zihinsel Engellilerimizin ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Kermesimize halkımız ve öğrenciler büyük ilgi gösteriyor, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi belirtiyoruz” dedi.

Yüceer, kermesten önemli bir gelir elde etmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.