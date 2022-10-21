Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.Isparta ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.Isparta Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA, ‘Çalışmaları devam eden Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 25 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.‘Baraj Gövde dolgusu, rezervuar kaplama (poliürea) imalatı, toplulaştırma çalışmaları ve 500 hektarlık alanın sulama imalatlarınının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür AKCA, ‘Sulama hattı boru imalatları ve Ön yüzü beton imalatları devam etmektedir’. Temelden yüksekliği 62 metre, Kret uzunluğu 494 metre ve su depolama kapasitesi 5,32 milyon m3 olan Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 540 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir.’ dedi.