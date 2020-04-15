Kemik ve kas gelişiminde büyük katkısı olan süt, hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Çok eski çağlardan beridir tüketilen süte dair uzmanlar son yıllarda çok ciddi araştırmalar yaptı. Belirli işlemden geçmeyen sütün ciddi sağlık sorunlara zemin hazırlayabilir. Bu yüzden uzmanlar UHT sisteminden geçirilmiş sütü tavsiye eder. Peki UHT süt nedir ve ne işe yarar? Sütün faydaları nelerdir?
Özellikle büyüme çağında çocukların tüketmesi gereken süt kemiklerin hızla ve sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olur. Ayırca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde ileri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik erimesinin riskini düşürür. İncir ise içeriğinde yüksek miktarda antioksidan madde ve lif barındırır. Bu besinde vücudu zararlı hücre, bakteri ve toksinlerden arındırırken aynı zamanda sindirimi kontrol eder. Kabızlık gibi dışkılama sorununu önleyen incir aynı zamanda günde 5 tane tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan enerjinin yüze 80'nini sağlar. İki besinde sağlık açısından oldukça fayda sağlar. Yapılan bir araştırmada kaynayan sütün içerisine kuru incir atıldığında ve karışım düzenli tüketildiğinde kabızlıktan kuru öksürüğe kadar birçok hastalığa iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır.
UHT SÜT NEDİR VE NE İŞE YARAR?
Uzun ömürlü raf sütlerinin yapıldığı teknolojik işleme UHT denir. Bu sütler genellikle 6 ya da 9 aya kadar kullanılabilir. Ultra yapılan pastörize işlemde sütün kullanım ömrü uzatıldığında bu besinler buzdolabına da konulmadan da kullanılabilir. UHT işleminden geçirilen süt bakteri üretmez bu yüzden insan sağlığına daha çok fayda sağlar. İçerdiği kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi maddeler azalmaz. Evde kaynatılarak tüketilen süt kadar fayda sağlamaz. Ancak ev sütleri hemen tüketilmesi ya da yoğurt yapılması gerekir. Bu sütle ise uzun süreli tüketim sağlanabilir. Çiğ süte oranla daha tatlıdır.
SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?
Sütün keşfi M.Ö 8000 yıllarına kadar dayanıyor. Duvarlara çizilen resimlerde anlaşıldığı gibi evcil memelilerden elde edilen sütün insan sağlığına faydası da bu yıllarda fark ediliyor. Dişi memelilerin üretiği bu besin yüksek vitamin ve mineraller içeriyor. Yıllar içerisinde süt belirli işlemlerden geçilerek yeni besinler üretiliyor. Örneği peynir ve yoğurt bunlar arasında en popüleridir. Yıllar içerisinde biliminde dikkatini çeken bu besin hakkında yapılan araştırmalarda uzmanlar belirli yaştan sonra vücudun üretmediği kalsiyumu karşıladığını ve bu maddenin de kemik ve kas gelişimine katkı sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra vücuda giren enfeksiyonlu hücrelerin etkisini azaltan sütün kanseri neredeyse tamamen yok edebildiği gözlemlenmiştir. Bağırsakların fonksiyonunu artıran süt, aşırı tüketildiğinde gaz sıkışmasına sebebiyet de verebilir. Doğada en güçlü kalsiyum içeren süt yorgunluk, stres ve kronik uykusuzluk gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. İçerdiği laktoz melotonin hormonunu düzenleyerek kişinin rahat bir uyku çekmesini sağlarken vücudun içerdiği asidi de dengeleyerek motor gücünü artırır.
SÜTÜN İÇİNE İNCİR ATIP TÜKETİLDİĞİNE NE OLUR?
- Sürekli sindirim yaşayan kişiler genellikle şişkinlik ve kabızlıktan şikayet ederler. Bu durum hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Ancak yemeklerden sonra kabızlık ve şişkinlik yaşamak istemiyorsanız. Kaynayan 3 bardak sütün içerisine 6 tane kuru incir atınız 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Daha sonra blendrıdan geçirip yemeklerden önce ve sonra tüketin.
- Kış aylarında artan virüsler nedeniyle üst solunum yolları hastalıkları da artar. bu da solunum yollarında ciddi tahribatlara neden olur. Bunun en acı verici sonucu ise kuru öksürüktür. Bronşların tıkanması ile sürekli hale gelen öksürük göğsün ağrımasına neden olur. Bu esnalarda 1 bardak sütün içine 2 incir atıp kaynatın. Tam kaynadıktan sonra sütün ılıklaşmasını bekleyin. Günde iki bardak taze hazırlayıp bu karışımı tüketin.
- İş ve sosyal yaşam sağlıksız beslenme kadar vücudu olumsuz etkiler ve hastalanmasına neden olur. Kronik yorgunluk ve ağrılar bu zamanda artmaya başlar. Bu durumu yaşamak istemiyorsanız. Sabah kahvaltısından önce bir bardak sütün içine bir tatlı kaşığı bal ve bir kuru incir atın. Cezvede biraz kaynattıktan sonra ılık bir şekilde tüketin.
- Aynı zamanda her gün bir bardak sütün içerisine incir atıp tükettiğinizde cilt sağlığınıza da büyük katkı sağlar. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini destekler.