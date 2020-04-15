Kahvaltıyı büyük bir iştahla yapan kimselerin hem çeşit çeşit beslenmesi hemde düşük kalorili tok tutucu besinlere yer vermesi önemlidir. En önemli öğünlerden biri olan kahvaltıda diyete uygun beslenme tercih edebilirsiniz. Doğru kahvaltı ile nasıl kilo verilir? Kilo aldırmayan kahvaltı nasıl yapılır? Kahvaltılıklar kaç kalori? Kahvaltıda kilo almamak için ne yemeli? Canan Karatay'dan kahvaltı tarifleri...
Kilo ve sağlık açısından en önemli öğün olan kahvaltıda çeşit çeşit tüketilen kahvaltılıklar günün nasıl geçeceğine yön verir iken sağlıklı ve hafif atıştırmalıklarla dinç olabilir ya da kalorili/yağlı besinlerle vücudunuza ağırlık çökmesine neden olabilirsiniz. Kadın- erkek, bebek-çocuk demeden herkes için önemli olan ama diyettekiler için daha büyük bir önem taşıyan kahvaltı az kalorili ve doyurucu olmalıdır. Diyete uygun bir kahvaltı tercih edilecekse hazırlanması basit ve kolay ama çabuk acıktırmayacak besinlere yer verilmelidir. Protein bakımından güçlü olan peynir ve yumurta gibi gıdalara muhakkak yer vererek sağlam bir kahvaltı yapabilirsiniz. Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, her gün düzenli protein tüketen kimseler az ya da düzensiz yiyenlere göre çok daha hızlı zayıflamaktadır. Ayrıca protein değeri yüksek olan kahvaltı planları güne dinç başlamanıza da yardımcı olacaktır.HANGİ KAHVALTI KAÇ KALORİ?