KAHVALTIDA KİLO ALDIRAN BESİNLER NELER? KAHVALTIDAKİ BU ALIŞKANLIKLAR KİLO ALDIRIYOR...

Uzun yıllardır beslenme ile ilgili bilinen en doğru bilgilerden biri kahvaltının en önemli öğün olduğudur. Diyet yapan ya da yapmayan pek çok insan sağlıklı yaşamak için sabahları kahvaltı yapmak zorundadır. Ancak yapılan araştırmalar sabah kahvaltısında yenilen bazı besinlerin vücuda yarardan çok zarar verdiğini ve kilo alımına neden olduğunu ortaya çıkardı.

İşte sağlıklıksız bir kahvaltı masasında olan besinler...

PORTAKAL SUYU

Portakal suyunu kahvaltıda tüketmenin sağlıklı olduğunu düşünenler olabilir. Ancak araştırmalar bunun tam tersini söylüyor. Portakal her ne kadar C vitamini deposu olsa da aynı zamanda içinde fazla şeker barındıran bir meyve. Neredeyse bir bardak portakal suyunun içinde 9 kaşık şeker bulunuyor. Bu nedenle sabah aç karnına ya da kahvaltının yanında portakal suyu içmek kilo alımına neden oluyor.

MISIR GEVREĞİ

Batılı yemek kültürünün hayatımıza girmesiyle sabah kahvaltılarında yerine alan mısır gevreği de kahvaltı sofralarında olmaması gereken besinlerin başında geliyor. İşlenmiş bir gıda olan mısır gevreği, her ne kadar diyet için kullanılıyor olsa da kilo alımına neden olabiliyor. Çünkü gevreklerin içinde de katkı maddeleri ve şeker bulunuyor.

HAZIR KAHVELER

Sabahları zinde olmak için içilen hazır kahveler, hem kilo almaya neden oluyor hem de sağlığınızı tehdit ediyor. Çoğu kişinin kendisini tok tuttuğunu iddia ederek kahvaltı yapmadan tükettiği hazır kahveler, aslında daha fazla kilo alınmasına neden oluyor. Uzmanlara göre yağ ve şeker bombası olan bu kahveler sabahları asla tüketilmemeli.

YÜKSEK KARBONHİDRATLI BESİNLER

Diyet yapan ve zayıflamak isteyenler sabah kahvaltılarında poğaça, simit gibi yüksek karbonhidratlı besinler tüketmemelidir. Ekmekten daha zararlı olan bu besinler sabahları kahvaltı olarak asla tüketilmemeli. Bu şekilde karbonhidrat içeren besinler tüketildiğinde karbonhidrat hızla sindiriliyor ilk önce şekere daha sonrada vücuttan atılması zor olan yağlara dönüşüyor.

SADECE 353 KALORİLİK DİYET KAHVALTI PLANI:

1 tane domates

1 tane salatalık

1 tane haşlanmış yumurta

Yeşil biber

50 gram lor peyniri üzerine keten tohumu

1 dilim kepek ekmek

Maydonoz

50 gram ananas

20 gram yulaf ezmesi(içine 10 kuru üzüm, 3 fındık)

Pfanner BCE vitaminli meyve suyu

DİYET OMLET NASIL YAPILIR? AVOKADOLU OMLET TARİFİ

Tam bir protein deposu olan yumurta, yüksek besin değeri sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde de vücudun yağ yakarken enerji kaybetmesini ve metabolizmanın yavaşlamasını önler. Yağ yakan yağlar grubunda kabul edilen avokado ise daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur.

İşte kilo verdiren avokadolu omlet tarifi:

Malzemeler:

-1 adet yumurta

-1 adet yumurta akı

-1/4 avokado

-2 yemek kaşığı lor peyniri

-1 yemek kaşığı yulaf

-Pul biber, tuz, karabiber ve çörek otu

Yapılışı:

Bir kabın içerisine avokado ve çörek otu hariç tüm malzemeleri koyun ve çırpın. Daha sonra tavanın içerisine 1 çay kaşığı zeytinyağı koyarak üzerine karışımı ekleyin. Omletin pişmesine yakın üzerine avokadoyu dilimleyin ve çörek otunu serpin. İşte omletiniz hazır!

CANAN KARATAY'DAN KİLO VERDİREN KAHVALTI TARİFLERİ

Düzenli tüketildiğinde yavaşta olsa kilo verdirmeye yarayan sağlıklı kahvaltı tarifleri ile nefis bir kahvaltıya hazır olun! Verilen kiloların yeniden alınmasını önleme garantisini veren Canan Karatay, diyette olması gereken kahvaltı planını şu şekilde açıklıyor:

1. SEÇENEK:

Maydanoz, dereotu, havuç, pembe turp, zeytin, peynir, kırmızı biber, haşlanmış yumurta, yaban mersini, badem ve siyah üzüm.

2. SEÇENEK:

Omlet, peynir, zeytin, badem, kuru üzüm, turp, havuç ve taze yeşillik

3. SEÇENEK:

Haşlanmış yumurta, domates, salatalık, dereotu, biber, zeytin, çeçil peyniri, badem ve fındık

4. SEÇENEK:

Mantarlı ve peynirli omlet, yeşil biber, havuç, salatalıki domates, yoğurtlu biberli kabak sote, peynir, badem, taze ve kuru üzüm, baharatlı zeytinyağı

5. SEÇENEK:

Haşlanmış yumurta, yeşil soğan, dereotu, maydanoz, marul, salatalık, peynir, avokado, zeytin, badem ve ceviz.

6. SEÇENEK:

Peynir, zeytin, yumurta, yeşillik, havuç, soğuk köfte, badem, havuç ve fıstık. Dilerseniz kaymağa sürülmüş kuru kayısı.

DÜŞÜK KALORİLİ KAHVALTI TAVSİYELERİ! HANGİ KAHVALTI KAÇ KALORİ?

Kahvaltılıklar kaç kalori? diyete uygun kahvaltı

Simit-Peynir – 318 kcal

Yarım tahıllı simit

2 dilim beyaz peynir

Yeşillik.

Muzlu Süt – 356 kcal

1 su bardağı süt

1 adet muz

1 tatlı kaşığı bal

2 adet ceviz.

Avokadolu Tahıllı Ekmek – 310 kcal

Çeyrek avokado

2 çorba kaşığı lor peyniri

Kekik

Karabiber

3 yaprak marul

2 dilim tam tahıllı ekmek.

Baharatlı Yumurta – 237 kcal

Haşlanmış yumurta

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Sirke veya limon suyu

Kekik

Pul biber

Yeşillik

1 dilim tam tahıllı ekmek

Kahvaltıyı büyük bir iştahla yapan kimselerin hem çeşit çeşit beslenmesi hemde düşük kalorili tok tutucu besinlere yer vermesi önemlidir. En önemli öğünlerden biri olan kahvaltıda diyete uygun beslenme tercih edebilirsiniz. Doğru kahvaltı ile nasıl kilo verilir? Kilo aldırmayan kahvaltı nasıl yapılır? Kahvaltılıklar kaç kalori? Kahvaltıda kilo almamak için ne yemeli? Canan Karatay'dan kahvaltı tarifleri...Kilo ve sağlık açısından en önemli öğün olan kahvaltıda çeşit çeşit tüketilen kahvaltılıklar günün nasıl geçeceğine yön verir iken sağlıklı ve hafif atıştırmalıklarla dinç olabilir ya da kalorili/yağlı besinlerle vücudunuza ağırlık çökmesine neden olabilirsiniz. Kadın- erkek, bebek-çocuk demeden herkes için önemli olan ama diyettekiler için daha büyük bir önem taşıyan kahvaltı az kalorili ve doyurucu olmalıdır. Diyete uygun bir kahvaltı tercih edilecekse hazırlanması basit ve kolay ama çabuk acıktırmayacak besinlere yer verilmelidir. Protein bakımından güçlü olan peynir ve yumurta gibi gıdalara muhakkak yer vererek sağlam bir kahvaltı yapabilirsiniz. Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, her gün düzenli protein tüketen kimseler az ya da düzensiz yiyenlere göre çok daha hızlı zayıflamaktadır. Ayrıca protein değeri yüksek olan kahvaltı planları güne dinç başlamanıza da yardımcı olacaktır.