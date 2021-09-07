Kaymakam Göksu BAYRAM' ın Veda Mesajı

Kıymetli Atabeyliler,

İki yıldır şerefle yürüttüğüm Atabey Kaymakamlığı görevimden Gaziantep Karkamış'a tayinim çıkması sebebiyle ayrılıyorum.

Bu güzel iki yıl boyunca adaletle vazifemi yürütmeye çalıştım. Pandemi gibi olağanüstü bir dönemde Atabey'i geliştirecek projeler yapma imkanımız oldu. Bu projelerin bazıları tamamlandı; bazıları ise yeni dönemde tamamlanacaklar. Ayrıca bu güzel ilçede çok güzel dostluklar ve hatıralar biriktirdim.

Bu vesileyle başta bizleri her zaman destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu'na, kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve bütün Atabey halkına teşekkür ediyorum. Bir hatamız olduysa hakkınızı helal ediniz. Benden yana da hakkım helal olsun.

Hoşçakal Atabey

