TÜRK ZABITA TEŞKİLATI 195. YILINI KUTLUYOR.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Türk Zabıta Teşkilatının 195. yılında onları yine unutmadı. Eğirdir Belediyesinde daha önce hizmet vermiş ve emekli olmuş ve şimdi görevleri başında olan zabıtalarla bir araya gelen Başkan GÖK, Zabıta’nın halkın sağlığı için, esnaflar için kuralları uygularken zor şartlarda her türlü yangında, kazada ve afette gece gündüz çalıştığını, zabıtanın sadece ceza kesen, pazarda bekleyen ve sanki hiçbir iş yapmıyormuş gibi gösterilmeye çalışılması imajının artık değişmesi gerektiğini söyledi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı açıklamada; ‘Türk Zabıta Teşkilatımızın 195. yılını ülke olarak kutlamaktayız. Zabıta teşkilatımız vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 7/24 her zaman işinin başında, insan hayatının kalitesinin yükseltilmesi için elinden gelen gayreti göstermekte. Bu anlamda tüm zabıta teşkilatımızın gününü kutlar başarılar diliyorum.’ ifadelerini kullandı.Zabıta Müdürü Ümit METİN; ‘Zabıta teşkilatımızın 195. yıldönümünü bugün hep birlikte kutluyoruz. İlçemizin sağlık, huzur ve esenliği için zaman mefhumu gözetmeden zabıtamız canla-başla mücadele ediyor, çalışıyor. Bu anlamda da bura da olmak unutulmamak, anılmak çok güzel. Bu sene ikincisini kutluyoruz Eğirdir olarak kendi aramızda. Sağ olsun Başkanımız da bizi unutmuyor her zaman anıyor. Başkanımızın nazik davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Emekli ve görevi başındaki zabıtalarla bir araya gelerek onlarla uzun süre sohbet eden Başkan Veli GÖK’e daha önce Eğirdir Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapan Zabıta Amiri Mehmet Çetin ve Ayla Büyükçetin’de unutulmadıkları ve hatırlandıkları için teşekkür ettiler.Zabıta Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden Zabıta Müdürü Ümit METİN ve Personeli daha sonra ilçe esnaflarını ziyaret ederek karanfil takdiminde bulundular.