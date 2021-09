Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'in İlköğretim Haftası Mesajı

Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yeniden başlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel buluşmanın tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, eğitim camiası ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Her ne kadar eğitim-öğretim faaliyetleri okullarımızda yoğun bir şekilde gerçekleştirilse de eğitimin başladığı ilk yer ailedir. Ailede başlayan eğitim ve öğretim sürecinin ikinci adımı olan ilköğretim dönemi, aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı çok önemli bir diğer aşamadır. Ailelerimiz, öğretmen ve yöneticilerimiz sürekli ve her konuda diyalog halinde olarak, çocuklarımızın hem madden hem de manen hayata hazırlamalı ve onlara her zaman yanlarında oldukları hissini vermelidirler.

Okul çağına gelen her çocuğumuzun mutlak surette yüksek hedefleri olmalı ve çocuklarımız bu hedeflere ulaşmanın yolunun, düzenli ve çok çalışmaktan geçtiğini asla unutmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız adına verimli geçmesini temenni ediyor, bilginin hâkim olduğu bir toplum dileklerimle ‘İlköğretim Haftası’nı kutluyor, başarılar diliyorum.

Adem ÇELİK

Eğirdir Kaymakamı