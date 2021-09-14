EĞİRDİR’DE İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı bugün sabah saat 09.45’te Hükümet Meydanında tertiplenen programla kutlandı.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Piyd. Alb. Hüseyin Gökhan Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, daire müdürleri, okul müdürleri, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir ve öğretmen oratoryosu sonrası Halk Oyunları gösterileri ile program son buldu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)