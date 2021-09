İİBF Genç Mezunlarını Yeni Hayatlarına Uğurladı

“Mutluluk, yanında en zor zamanını dahi paylaşabileceğin bir aileyle mümkün olur”

“Hedeflediğiniz mesleğin donanımlarını kazanmalısınız”

“3 bin 692 öğrencimizi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”

“Sizler, bugünün çözüm ortaklarısınız”

Üniversitemiz mezuniyet törenleri, 21 Eylül Salı gününe kadar devam edecek.

19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen törenlerin ilkinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık Ve Finans, İktisat, Maliye bölümlerinin genç mezunları yeni hayatlarına uğurladı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir” sözleriyle konuşmasına başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sağlık Yönetimi Bölümü birincisi Keziban Çetin, “Hayatımın hiçbir döneminde fakültemin bana layık gördüğü ve siz değerli konukların önünde yaptığım bu konuşmayı unutmayacağım. Ailemden ayrı kaldığım dönemde çok sık karamsarlığa düştüğüm, umutsuzluğa kapıldığım, başarısız olacağımı düşündüğüm zamanlar oldu. En zor zamanlarımda bile maddi ve manevi olarak her zaman yanımda olan, desteğini esirgemeyen ve şu an siz değerli misafirlerin arasında beni dinlemekte olan babama sizlerin önünde bir kez daha teşekkür ederek zor zamanlarımda beni harekete geçiren şu sözlerini paylaşmak istiyorum. Mutluluk, yanında en zor zamanını dahi paylaşabileceğin bir aileyle mümkün olur. Şartlar ne olursa olsun hayat mücadelesini asla bırakmayan sevgi dolu biricik aileme bana ilham kaynağı oldukları için minnettarım.” dedi.Bireylerin meslek seçimini insan hayatındaki dönüm noktalarından birisi olarak tanımlayan Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür V. Mustafa Höke, lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilerin hayatlarının en önemli anlarından birini yaşadığını söyledi. Höke, “Mezun olduğunuz fakülte bölümleri itibariyle hem kamu hem de özel sektörde çok geniş bir yelpaze içinde farklı alanlarda mesleki tercihler yapmanıza imkan sağlıyor. Mezun oluyorsunuz ve mücadeleniz aslında yeni başlıyor. Sizinle aynı hedefleri olan binlerce İİBF mezunu var. Hedefinize ulaşmak için daha fazla çalışmalı, hedeflediğiniz mesleğin donanımlarını kazanmalısınız.” dedi.KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım da mezun olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek yeni hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin hayat okuluna yeni başladığını belirten Yıldırım konuşmasının devamında KOSGEB’in verdiği desteklerden bahsetti.Covid-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ayrı kaldıkları öğrencilerle buluşmanın heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gençtürk, “29 yıllık kökleri olan bir fakülte olarak bu yıl 3 bin 692 öğrencimizi ülkemize kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz.” dedi. Konuşmasını devamında öğrencilere seslenen Dekan Prof. Dr. Mehmet Gençtürk şunları kaydetti: “Eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Her son yeni bir başlangıçtır bilinciyle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar üniversitemizi ve fakültemizi de yüceltecek, bizleri onurlandıracaktır. Şansınız bol, bahtınız ve yolunuz açık olsun.”Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ise “Geleceğin liderleri olarak bugüne kadar yetişen sizler, bugünden sonra geleceğin liderleri değil; bugünün çözüm ortaklarısınız. Ülkemizin milletimizin geleceği olan sizleri kutluyor, mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından fakülteyi derece ile bitiren öğrencilere hediyeleri verildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, mezuniyet andını okuyarak coşku içerisinde keplerini havaya fırlattı.