Karıncaların kırılma sırrı: Neml Suresi’ndeki dikkat çeken ifade bilim dünyasında yeniden gündemde Karıncalar, yeryüzündeki en küçük canlılardan biri olmalarına rağmen son derece gelişmiş bir yaşam düzenine sahip. Milyonlarca yıldır farklı çevre koşullarına uyum sağlayan bu canlıların vücut yapısı, iletişim biçimleri ve koloni düzeni bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu özelliklerden biri ise karıncaların insanlardan ve omurgalı hayvanlardan tamamen farklı bir “iskelet sistemine” sahip olması.

İnsanlarda kemikler vücudun içerisinde bulunurken karıncalarda ve diğer böceklerde destek sağlayan yapı vücudun dışındadır. Buna dış iskelet yani ekzoskeleton adı verilir. Bu yapı büyük ölçüde kitin ve çeşitli proteinlerden oluşan karmaşık bir biyolojik kompozittir. Kitin, dış iskelete mekanik dayanıklılık ve biçim kazandırırken proteinler de yapının özelliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Karıncanın kemiği içeride değil dışarıda Bir karıncaya yakından bakıldığında vücudunun üzerini kaplayan sert tabaka kolaylıkla fark edilebilir. Bu tabaka yalnızca bir “kabuk” değildir.

Dış iskelet; karıncanın vücudunu fiziksel darbelerden korur, kasların bağlanabileceği bir yapı oluşturur, vücudun biçimini belirler ve su kaybının azaltılmasına yardımcı olur.

Böceklerin dış iskeletinde kitinin yanı sıra proteinler, lipitler ve farklı kimyasal bileşenler bulunur. Üstelik dış iskelet her noktada aynı sertlikte değildir. Hareketin gerektiği bölgelerde daha esnek, korumanın önemli olduğu bölgelerde ise daha sert yapılar bulunabilir.

Bu nedenle karıncanın vücudu, basit bir “sert kabuk” olarak değerlendirilmemelidir. Son derece karmaşık, katmanlı ve işlevsel bir biyolojik malzemedir. Peki neden “kırılma” ifadesi dikkat çekiyor? Konunun Kur’an açısından dikkat çeken bölümü Neml Suresi 18. ayette yer alıyor.

Ayette, Hz. Süleyman’ın ordusunun karınca vadisine geldiği ve bir karıncanın diğer karıncaları yuvalarına girmeleri konusunda uyardığı anlatılıyor.

Ayetin ilgili bölümünde geçen Arapça ifade:

“Lâ yaḥṭimannakum”

şeklindedir.

Kur’an Arapçası çalışmalarında bu fiilin kökü ḥ-t-m (ح ط م) olarak gösterilir ve kelime “ezmek, kırmak, parçalamak” anlam alanına sahiptir. Kur’an’daki kelime analizlerinde de Neml 18’deki kullanım “crush” yani “ezmek/kırmak” şeklinde açıklanmaktadır.

İşte bu nedenle ayetteki kelime seçimi, özellikle karıncaların dış iskelet yapısı bilindiğinde dikkat çekici bulunuyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var.

Kelimenin anlamını yalnızca “cam gibi kırılmak” şeklinde sınırlandırmak dilbilim açısından zorunlu değildir. Arapça kökün anlam alanı ezme, kırma ve parçalama gibi anlamları kapsar. Dolayısıyla konuya hem dini yorum hem de Arap dili açısından dengeli yaklaşmak gerekir. Karınca neden büyüyemiyor? Karıncaların dış iskeletinin ilginç sonuçlarından biri de büyüme biçimleridir.

İnsanlarda kemikler ve yumuşak dokular vücutla birlikte büyür. Karıncalarda ise sert dış iskeletin sürekli genişlemesi mümkün değildir.

Bu nedenle böcekler belirli dönemlerde eski dış iskeletlerini bırakmak zorundadır.

Bu sürece ekdizis yani deri değiştirme denir.

Yeni dış iskelet oluşurken eski yapı parçalanır ve canlı eski kabuğundan çıkar. İlk aşamada yeni dış iskelet daha yumuşaktır; daha sonra sertleşerek koruyucu özellik kazanır. Bilimsel çalışmalarda bu sertleşme sürecinin dış iskeletteki proteinlerin çapraz bağlanması ve başka kimyasal süreçlerle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Yani karıncanın “zırhı” aslında ömür boyunca aynı kalan bir yapı değildir. Kitin yalnızca karıncalarda bulunmuyor Kitin, doğadaki en ilginç yapısal maddelerden biridir.

Böceklerin dış iskeletinde bulunmasının yanı sıra eklembacaklıların çeşitli yapılarında ve mantarların hücre duvarlarında da karşımıza çıkar.

Böceklerde kitinin temel görevlerinden biri mekanik destek ve koruma sağlamaktır. Kitin molekülleri proteinlerle birlikte çalışarak dış iskeletin dayanıklılığını ve yapısal özelliklerini belirler.

Bu özellik nedeniyle kitin günümüzde yalnızca zooloji açısından değil, biyomalzeme araştırmaları açısından da önem taşıyor. Karıncalar aslında nasıl haberleşiyor? Neml Suresi 18. ayetin dikkat çeken bir başka yönü ise karıncanın diğer karıncaları uyarmasıdır.

Modern biyoloji açısından karıncaların son derece gelişmiş iletişim sistemlerine sahip olduğu biliniyor.

Karıncalar çoğunlukla kimyasal sinyaller, özellikle feromonlar aracılığıyla haberleşir. Bir karınca tehlike veya besin kaynağı gibi önemli bir durumla karşılaştığında çevresine kimyasal sinyaller bırakabilir.

Bu sistem sayesinde tek tek bireylerden oluşan koloni, adeta ortak bir bilgi ağı gibi hareket edebilir.

Üstelik karıncalar birbirlerini yalnızca kokudan tanımıyor. Vücut yüzeylerindeki kimyasal bileşikler, aynı koloninin üyelerini ayırt etmede de rol oynuyor. Bilimsel araştırmalar, dış yüzeyde bulunan hidrokarbonların karınca kolonilerindeki birey tanıma mekanizmalarında önemli olduğunu gösteriyor. Karınca kolonisi tek bir organizma gibi davranabiliyor Bir karınca kolonisine dışarıdan bakıldığında binlerce ayrı canlı görülür.

Ancak koloni davranışı incelendiğinde ortaya çok daha farklı bir tablo çıkar.

Besin arama, tehlikeye karşı tepki, yavruların korunması, yuva düzeninin sağlanması ve görev paylaşımı gibi faaliyetler bireysel kararların ötesinde kolektif bir düzen oluşturur.

Bu nedenle bilim dünyasında karınca kolonileri zaman zaman “süperorganizma” kavramı üzerinden incelenir.

Tek bir karıncanın kapasitesi sınırlı olabilir. Fakat binlerce karıncanın oluşturduğu iletişim ağı, ortaya şaşırtıcı derecede karmaşık davranışlar çıkarabilir. Karıncaların “akciğerleri” yok Karıncaların insanlardan çok farklı bir solunum sistemi de bulunuyor.

Karıncalar akciğerleriyle nefes almaz.

Vücutlarının yan taraflarında bulunan küçük açıklıklara spirakül adı verilir. Oksijen bu açıklıklardan içeri girer ve trake sistemi olarak adlandırılan tüp ağı aracılığıyla dokulara taşınır.

Bu da karıncaların küçücük vücutlarına rağmen son derece farklı bir biyolojik sistemle yaşamlarını sürdürdüğünü gösteriyor. Dış iskelet hem koruyor hem hareket ettiriyor Karıncanın sert dış yapısının yalnızca darbelerden korunmak için olduğunu düşünmek de eksik olur.

Kasların önemli bir bölümü dış iskeletin iç yüzeylerine bağlanır. Böylece dış iskelet, hareket sisteminin aktif bir parçası haline gelir.

Başka bir ifadeyle karıncanın “zırhı”, aynı zamanda hareket mekanizmasının da temel parçalarından biridir.

Bilimsel çalışmalar, eklembacaklı dış iskeletlerinin sertlik, esneklik ve mekanik özelliklerinin vücudun farklı bölgelerinde değişebildiğini gösteriyor. Karıncaların küçüklüğü de büyük bir avantaj Karıncaların küçük olmaları, onların yalnızca dezavantajı değildir.

Küçük vücut ölçüleri sayesinde çok dar alanlara girebilir, toprağın altında karmaşık yuvalar oluşturabilir ve çevrelerindeki çok küçük kaynakları değerlendirebilirler.

Ancak boyut küçüldükçe fizik kuralları da farklı şekilde etkili olur. Bu nedenle karıncaların hareket kabiliyeti, dayanıklılığı ve dış iskelet tasarımı biyomekanik araştırmalar açısından da ilgi çekicidir. Neml Suresi'nde yalnızca “ezilmek” anlatılmıyor Neml Suresi 18. ayetin devamındaki anlatım da dikkat çekicidir.

Karınca, Süleyman ve ordusunun farkında olmadan karıncalara zarar vermesinden endişe etmektedir. Ardından gelen ayette Hz. Süleyman’ın bu söz üzerine tebessüm ettiği ve Allah’ın nimetlerine şükretmesiyle ilgili anlatım yer alır.

Dolayısıyla ayetin bağlamı yalnızca karıncanın fiziksel yapısıyla ilgili değildir.

Aynı zamanda küçük bir canlının tehlikeyi fark etmesi, topluluğunu uyarması ve Hz. Süleyman’ın bu olaya verdiği tepki üzerinden merhamet, şükür ve sorumluluk gibi temalar da ortaya çıkar. Bilim ile ayet arasındaki dikkat çekici nokta Karıncaların dış iskeletinin kitin ve proteinlerden oluşan karmaşık bir biyolojik yapı olduğu bugün ayrıntılı biçimde biliniyor. Bu yapı mekanik koruma sağlıyor ve farklı bölgelerinde farklı sertlik özellikleri gösterebiliyor. (

Neml Suresi 18. ayette ise karıncaların zarar görmesi için kullanılan fiil, Arapçada ḥ-t-m kökünden geliyor ve “ezmek/kırmak/parçalamak” anlam alanına sahip.

Bu nedenle söz konusu ayet, İslam dünyasında karıncanın biyolojik yapısıyla kelime seçimi arasında dikkat çekici bir ilişki bulunduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

Fakat bilimsel açıdan bakıldığında daha doğru ifade şudur:

Modern biyoloji, ayette geçen ifadenin karıncanın dış iskeletiyle ilişkilendirilebilecek bir anlam alanına sahip olduğunu düşündüren ilginç bir paralellik ortaya koymaktadır; bunun doğrudan bilimsel bir “kanıt” olarak değerlendirilmesi ise yorum meselesidir.

Belki de konunun en dikkat çekici tarafı burada yatıyor.

Binlerce yıl boyunca insan gözünün önünde yaşayan karıncaların vücut yapısı, iletişim sistemi ve koloni davranışları bugün hâlâ araştırılıyor. Neml Suresi'ndeki kısa bir anlatım ise, küçücük bir canlının dünyasına dikkat çekerek insanı onun yapısını ve yaşamını düşünmeye yönlendiriyor.

Karınca küçücük olabilir.

Ancak dışındaki zırhından kolonideki iletişim ağına, deri değiştirmesinden kimyasal haberleşmesine kadar incelendiğinde, aslında başlı başına dev bir biyolojik sistemin parçasıdır.