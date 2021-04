Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi.Kısa bir süre önce yapılan genel kurulla Şube Başkanı seçilen Ali Savcı’yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Seymenoğlu konuklarına görevlerinde başarılar diledi.Görüşmede, şehit ve gazilerin bu millet bu vatan bu bayrak adına büyük fedakarlıklar gösterdiklerini bu fedakarlıklara karşılık gelmese de kendilerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin daima yanında olduklarını vurgulayan Vali Seymenoğlu “ Bizler de şehit ve gazilerimizin bir emaneti olan ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları ve kahraman gazilerimizle her zaman her şartta daima birlikteyiz. Kapımız sizlere 24 saat açık. Yaşamını ülkesine adayan tüm kahramanlarımıza, geçmişi büyük zaferlerle dolu şanlı Ordumuza, yurt sevgisini canından üstün bilen şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet duyuyoruz. Bu vesileyle ikinci bir sıcak yuva olarak dernek çatısı altında şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle yürüttüğünüz çalışmaları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Her fırsatta yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Yeni görevlerinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Eski başkan ve yönetim kurulu üyelerimize de verdikleri emekler için teşekkür ediyorum” dedi.Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Savcı ve yönetim kurulu üyeleri Vali Seymenoğlu’na sunduğu katkılardan ötürü plaket takdim ettiler.ISPARTA VALİLİĞİ