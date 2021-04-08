Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri Devam Ediyor

“Afet Eğitim Yılı" kapsamında Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Gelendost ilçesinde görev yapan muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu muhtarlara katılım belgesi verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce şu ana kadar 8 ilçede 300 muhtar ve 600 azanın afet farkındalık eğitimi alması sağlandı.İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Isparta Valiliği koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak alanda afet farkındalık eğitimlerine devam ediliyor. İlimizde 7’den 70’e afet bilincinin yerleşmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara afetler hakkında bilgi verilerek afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ile ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriliyor.Gelendost ilçesinde görev yapan muhtarlara farkındalık eğitimi veren AFAD Eğitim Uzmanı Şengül Dokur özellikle depremler sırasında alınacak önlemler ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek depremde ilk 72 saatin önemli olduğunu söyledi. Dokur, tüm vatandaşların deprem çantası hazırlamasının da önemine değinerek depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.Eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin tarafından eğitime katılan muhtarlara katılım belgesi verildi.