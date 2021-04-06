SARIİDRİS BELEDİYESİ BÜLTENİ

Belediye Başkanımız Sayın Ramazan PALA Mahalle Muhtarları ile beraber kasabamız Ortaokulunda yenilenen bilgisayar laboratuvarını yerinde inceledi ve “ Başkanlığı döneminde öğrencilerimizin, il merkezindeki öğrenciler ile eşit kapasite de eğitim alabilmeleri için bütün imkanları seferber ettiğini ve edeceğini” açıkladı.Beldemiz Ortaokulunun Belediyemiz imkanları ile bilgisayar laboratuvarları yenilendi. Bu kapsamda 2023 Eğitim Vizyonunda belirtilen, öğrencilerimizle birlikte bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinliklerinden kasabamız öğrencileri mahrum kalmayacaktır.Daha sonra Beldemiz İlköğretim binasına giderek, Isparta Milli Eğitim Bakım Onarım Şube Müdürü Sayın Mehmet Zeki Kılıç Bey ve beraberindeki teknik ekipler ile okulun tadilat, tamirat ve onarım gerektiren kısımlarında incelemelerde bulundu.