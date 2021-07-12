İçinde bulunduğumuz salgın koşulları dolayısıyla geçmiş yıllardaki bağış sayıları düşen Kızılay hastalara umut olabilmek için tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyor.Son 3 haftadır ilçelerde kan bağışı toplayan Kızılay mobil kan alma tırı bu günden itibaren 16 Temmuz tarihine kadar kan toplama işlemini Isparta Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında sürdürecek.Kızılay Sorumlu Doktoru Mehmet Köse yaptığı açıklamada tüm tedbirleri alarak kan alma işlemlerine devam ettiklerini söyleyerek son 3 hafta içinde tüm ilçeleri dolaşarak kan bağışçılardan kan topladıklarını söyledi. Köse; “Pandemi döneminde doğal olarak bağışçı sayılarımızda bir düşüş oldu ancak hastaların kan ihtiyacında bir azalma olmadı. Tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum. Bu hafta toplam 5 gün Isparta Valiliği önünde kan bağışı toplayacağız 18-65 yaş arası sağlık tüm Ispartalıları kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.Valilik önündeki araçta kan veren vatandaşlar kan vermenin hastalara yardımcı olmak açısından önemli olduğunu ve bağışta bulunmanın kendilerine huzur ve mutluluk verdiğini söylediler.Isparta Valiliği önünde bulunan Kızılay mobil kan bağış tırı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kan bağışı toplamaya devam edecek.