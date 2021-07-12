CHP'li Halıcı, TÜİK'in işsizlik rakamlarını değerlendirdi

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 27,2

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Mayıs ayı işsizlik verilerini değerlendirdi.Açıklanan işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Başkan Halıcı, "TÜİK'e göre işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 oldu. Yani hem istihdam düştü hem de işsizlik. Yani gençlerde, kadınlarda işsizlik oranı artarken, TÜİK işsiz sayısını düşürdü.TÜİK verisinde işsizliğin düşmüş gibi görünmesi, iş bulmaktan umudunu kesenlerin TÜİK tarafından işsiz sayılmamasından kaynaklandı.TÜİK verilerine göre mayıs ayında 'atıl işgücü' olarak tanımlanan gerçek işsizlik yüzde 27,2 oldu. İşsizlik mayısta 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti" dedi.Tarımda istihdam edilenlerin oranının da düştüğüne işaret eden Başkan Halıcı, tarımın istihdam açısından önemine işaret ederek, "Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. İşsizliğe çare olamayanlar, küçük hesaplarla işsizliği düşürmeye çalışıyor. Oysa gerçekler ortada. Devlet, herkesin çalışma hakkını kullanabilmesinden ve bu hakkın korunmasından birinci derecede sorumludur" ifadelerini kullandı.