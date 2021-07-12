Isparta Belediyesi altyapı ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Mehmet Tönge Mahallesinde, DSİ işbirliği ile üst bölgelerden, Çünür’e ve ardından da Lagus Deresine deşarjı gerçekleştirilen yağmur suyu hat çalışmalarının tamamlanan bölgelerinde bozulan yollarda asfalt çalışması yaptı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Mehmet Tönge Mahallesi Yusuf Yavuz Caddesi ile 4832 Sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi.Isparta Belediyesinin çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, mahallelerinin 2014 yılından buyana sel felaketlerinden etkilendiğini aktardı. Kınay, “Beklemede olan yağmur suyu projemiz bu dönem içerisinde yapılmaya başlandı. Bundan dolayı mahallemizdeki yollarımızda bozulmalar meydana geldi. Yağmur suyu hat çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediyemiz anında asfalt çalışması yaptı, bordürler yenilendi. Mahallemizin ana yolları, otobüs güzergahlarımız fevkalade bir hale geliyor. Bu çalışmalardan, mahallemize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.