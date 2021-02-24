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Kalbi Delik Bebekler Hayata Döndürülüyor

Kalbi Delik Bebekler Hayata Döndürülüyor
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Kalbi Delik Bebekler Hayata Döndürülüyor
Kalp ameliyatları en zor yapılan ameliyatlardan birisi. Söz konusu olan minik bir bebeğin kalbiyse bu ameliyatları yapmak çok daha zor. Ancak Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları, bu operasyonları başarıyla gerçekleştirerek bir günlük bebekleri bile hayata döndürebiliyor. Bu uzmanlardan biri olan Özel Denizli Tekden Hastanesi’nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, minik kalplere yapılan operasyonlar hakkında yüz güldüren bilgiler verdi.
Bebeğin kalbinin doğuştan delik olması aileleri çok üzen ve korkutan bir durum ve maalesef ülkemizde her 100 bebekten biri kalp hastalığıyla dünyaya geliyor.  Bu bebeklerdeki kalp rahatsızlıklarının bir bölümü ilaç tedavisi ile düzeltilebilirken, her yıl yaklaşık 4 bin bebeğe kalp ameliyatı yapılıyor.
Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde; yeni doğan bebekler dahil  her  yaştan hastalara kalp ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiren Çocuk ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, doğuştan kalbi delik bir günlük bebeklere bile kalp ameliyatı yapılabildiğini söyledi.
Özel Denizli Tekden Hastanesi uzmanlarından Çocuk ve erişkin kalp damar cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık minik kalplere yapılan operasyonlar hakkında bilgiler verdi.
Kalp ameliyatlarını bebeklerde uygulamanın zor olduğunu, bu nedenle çocuk kalp cerrahisinin 2011 yılından beri ayrı bir ihtisas dalı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, Türkiye’de bu konuda uzmanlaşan az sayıda da olsa kalp ve damar cerrahları bulunduğunu ifade etti.  Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık;  İstanbul, Ankara gibi birkaç ildeki hastanelerde bu ameliyatların yapılabildiğini, bunlardan birinin de Denizli’de Özel Tekden Hastanesi olduğunu dile getirdi.
Doç. Dr. Ayık, bebeklerde ve çocuklarda ortaya çıkan kalp rahatsızlıkları, teşhis ve tedavisi ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Doğumsal kalp hastalıkları; nedeni tam bilinmemekle birlikte anne karnında, doğuştan gelişen patolojilerden kaynaklanıyor.Kalbin bir veya daha fazla bölümünün anne karnında anormal şekilde gelişmesini içeren kalp anomalilerini içeriyor. Damar yokluğu, kalp yetmezliği, yapıların ters olması, kalbin belli bölümlerinin gelişmemesi gibi çok farklı patolojiler var. Bunların bazıları ilaçla tedavi edilebilirken, bazıları ise mutlak cerrahi müdahale gerektiriyor. Halk arasında bu patolojiler genellikle “bebeğin kalbi delik” şeklinde ifade ediliyor.
Bebeklerde Kalp Rahatsızlığının Belirtileri
Yeni doğan kalp hastalıkları, tanıyı koymanın bile çok zor olduğu bir durum. Öncelikle çocuk kardiyologları tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
Yeni doğan kalp hastalıkları; çok hızlı kalp atımı, çok hızlı nefes alma, morarma, terleme, bebeğin emmede sorun yaşayıp beslenememesi, yeterli beslenemediği için kilo almada geri kalması gibi belirtiler gösteriyor. Hiç belirti göstermeyen vakalarla da karşılaşıyoruz. Daha büyük çocuklarda ise; gelişme geriliği, koşarken çabuk yorulma gibi problemlerle ortaya çıkıyor. “Bizim ailede kalp hastalığı yok” diye düşünmek doğru değil. Her yüz bebekten biri kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Dolayısıyla anne-babaların bu konuda dikkatli olmasını ve şüphelendikleri durumlarda çocuk kardiyologlarına başvurmalarını öneriyoruz.
Bebeğin Ameliyatına Heyet Karar Veriyor
Bebeğin ameliyat olup olmayacağına bir heyet karar veriyor. Pediatrist, çocuk kardiyologları ve cerrahlar tanıya göre hastanın durumunu birlikte değerlendiriyorlar. Daha sonra Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı; hastanın kilosunu, yaşını, durumunu ve kalpteki patolojinin durumunu değerlendirerek açık kalp ameliyatı mı yoksa başka ameliyat mı olacağına karar veriyor ve uygun koşullarda ameliyatı gerçekleştiriyor.
Kalp Ameliyatı Olan Bebek 3-4 Günde Taburcu Olabiliyor
Açık kalp ameliyatı ile yeni doğanların önemli patolojilerini düzeltebiliyoruz.  Bebeklerdeki çoğu kalp ameliyatlarında, bebek açık kalp ameliyatı olmasına rağmen çok çabuk toparlayıp, 3-4 gün içinde evlerine gidebiliyor.  800 gramlık çocukları bile ameliyat edebiliyoruz.  Aileler minik bebeklerin açık kalp ameliyatını kaldırabileceğine inanmakta zorlanıyorlar. Ama günümüz teknikleriyle çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz.
Yeni Doğan Kalp Ameliyatı Tam Donanımlı Hastanede Yapılabiliyor
Yeni doğan kalp ameliyatları en ağır ameliyat grubunda olduğu için, ameliyatın yapılabilirliği ve bebeğin ameliyat sonrası bakımı açısından operasyonun yapıldığı merkez de çok önemli.  Hastanenin ameliyathane ve yeni doğan ünitesi ile uzman sağlık personeline sahip olması gerekiyor.  Bebeğin, yeni doğan sorunlarına bağlı kalp dışında başka rahatsızlığı varsa bakımı uzun sürebiliyor.
 
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