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KADIN DOSTU MARKALAR 2021 FARKINDALIK ÖDÜLLERİ 8 MART’TA SAHİPLERİNİ BULACAK

KADIN DOSTU MARKALAR 2021 FARKINDALIK ÖDÜLLERİ 8 MART’TA SAHİPLERİNİ BULACAK
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
KADIN DOSTU MARKALAR
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE GÜN SAYIYOR
 
KADIN DOSTU MARKALAR 2021 FARKINDALIK ÖDÜLLERİ
8 MART’TA SAHİPLERİNİ BULACAK
 
Kadınlara yönelik bir farkındalık adımı olarak yayına giren Kadın Dostu Markalar dijital platformu, toplumun tüm kesimlerinden tam not aldı. 26 Kasım’dan bu yana yayında olan platform, bugün birbirinden değerli kadın dostu projeye ev sahipliği yapıyor. Toplumun tüm kesimlerini yapılan duyarlı marka davranışlarından haberdar ederken, öte yandan yüzlerce markaya da kadın dostu iş ve uygulama örnekleri hakkında bilgiler veriyor. 
Proje çerçevesinde KADIN DOSTU MARKALAR 2021 FARKINDALIK ÖDÜLLERİ’nin sahiplerini bulacağı ödül töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.  Türkiye genelinde farklı meslek gruplarından kadınların temsil ettiği Kadın Dostu Markalar Tüketici Hakem Heyeti ile belirlenen projelerin odak noktası “kadın”oldu. Buna göre kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet dengesi ve fırsat eşitliği gibi kadının toplumdaki konumunu ve gücünü destekleyen proje ve markaların dost sayfaları hazırlandı.  Bu sayfalar toplumun tüm kesimlerinin bilgi alabilecekleri, faydalanabilecekleri şekilde yayına alındı. Böylelikle platformda 2021 yılının Kadın Dostu Markaları ve farkındalık projeleri toplumun tüm kesimlerinin beğenisine sunuldu.
Platformda yer alan 50 marka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, KADIN DOSTU MARKALAR 2021 FARKINDALIK ÖDÜLÜ’nün sahibi olacak. Farkındalık projeleri kapsamında ödül alan markalar arasından 10 marka ise KADIN DOSTU MARKALAR TÜKETİCİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülecek. Bu 10 marka, projenin internet sayfası www.kadindostumarkalar.org ve instagram platformundan yayınlanan proje haberlerinin tüketicilerinden en çok beğeni alanları olacak. 1 Mart’a kadar tüketici beğeni ve oylamaları devam edecek.
KADIN DOSTU MARKALAR PLATFORMU,
KADIN PROJELERİNİ TOPLUMLA BULUŞTURACAK
Platformun kurucusu, ND Medya Dijital Bi’şeyler Atölyesi Genel Müdürü Nazlı Demirel, “Bugün gelinen noktada, yapılan çalışmalar gösteriyor ki ülkemizde kadına dair ezberler bozuluyor. Endüstrinin ve yaşamın her alanında kadına daha eşit fırsatlar sunan, her alanda kadını güçlendiren farkındalık projeleri ile iş dünyası başta olmak üzere çok değerli kurum ve kuruluşlar çalışmalarını daha da ileri taşımaya kararlı. Kadın Dostu Markalar Platformu olarak bizler de bu yapılan çalışmalardan, atılan adımlardan toplumun tüm kesimlerini haberdar etmeye oldukça kararlıyız” şeklinde belirtti.  
Sürdürülebilir kalkınmanın, toplumun yarısı olan kadınların daha fazla güçlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasıyla ancak mümkün olacağını dile getiren Demirel, “Çalışmalarımıza kadınlar ve markalar arasındaki bağları inceleyerek başladık. Markaların kadına dair duyarlı, kadını destekleyen ve eşitlikçi yaklaşımlarını farkındalık adımlarını izleyerek devam ettik. Birbirinden değerli projelere imza atan markalar ile yollarımız kesişti ve her birine ayrı ayrı hayranlık duyduk. Yaptıkları çalışmaları da toplumun tüm kesimlerine duyurmak ve iyilik etkilerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.
 
KADIN DOSTU MARKALARIN SAYISI
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Platformla ilgili çalışmaların sürmesinin yanı sıra kurum ve kuruluşlara farkındalık projeleri üretmeye ve uygulama süreçlerinde de destek vermeye başladıklarını vurgulayan Demirel, “Bu da demek oluyor ki en başından beri düşündüğümüz gibi “iyilik bulaşıcıdır.” Sadece bu konuları daha fazla konuşmamız, yazmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki ulaşabildiğimiz ve ulaşamadığımız bu güzel iş modellerinin, farkındalık projelerinin sayıları her gün artıyor ve artacak” yorumunda bulundu.
KADIN DOSTU MARKALAR projesinin ilk yılında farkındalık adımları, örnek çalışma ve iş modelleri belirleyip ortaya koydukları projeleri toplumun tüm kesimleriyle buluşma fırsatı bulan markalara ve dost marka sayfalarına https://www.kadindostumarkalar.org/category/projeler/ linkinden ulaşılabilir.
 





 
 
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