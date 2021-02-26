Büyükkışla Köyünde bulunan ilkokula, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in destekleriyle yapılan çocuk oyun parkından dolayı, köy sakinlerinden 7 yaşındaki Ali Çınar Koca teşekkür etti. Köy sakinleri ve babası ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret eden birinci sınıf öğrencisi Ali Çınar Koca, “Başkanım park yaptığınız için çok teşekkür ediyorum, arkadaşlarımla oynuyoruz” dedi.Isparta’nın merkeze bağlı Büyük Kışla Köyünde yaşayan vatandaşlar eski okul bahçesinin bakım ve onarımını imece usulüyle gerçekleştirdi. Düzenleme kapsamında ihtiyaç olan çocuk oyun parkı da Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla okul bahçesine kuruldu.Bu yardımın ardından köy sakinlerinden Ali Koca, Kamil Koç, Yaşar Sirke, Cihat Koca ve 7 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Ali Çınar Koca, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür plaketini, oyun arkadaşları adına Ali Çınar Koca verdi. Henüz yeni okuma-yazmayı söken Ali Çınar, plaket üzerindeki yazılanları, Başkan Başdeğirmen’e hece hece okudu. Teşekkür eden Başkan Başdeğirmen de, Ali Çınar’a top ve atkı hediye etti. Ali Çınar, “Başkanım park yaptığınız için çok teşekkür ediyorum, arkadaşlarımla oynuyoruz” derken, Başdeğirmen de, aldığı plaketin kendisi için büyük bir değer taşıdığını belirterek, “İnşallah güzel sağlıklı günlerde oyun parkınızı kullanın. Sizler büyüyeceksiniz, devletimize milletimize güzel işler yapacaksınız, ailenize hayırlı evlatlar olacaksınız. Sana ve arkadaşlarına başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.Büyükkışla Köyü Orta Mahalle sakinlerinden Ali Koca da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e mahallerine ve köylerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız köyümüze önemli desteklerde bulundu. Yardım konusunda bizleri kırmadılar. Çocuk oyun parkı da kurdular. Mahalle olarak bizim çocuk oyun alanımız yoktu. Başkanımıza ilettik, kendileri de bizleri kırmadı. Belediye olarak ilk defa böyle bir yardım yapıldı. Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, kendilerini köyümüze çay içmeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.